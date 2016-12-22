Suriye'de 6 yıldan bu yana devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.
Gaziantep Valiliğince Karkamış ilçesinde kayıt işlemleri yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ülkelerine dönüyor. Yanlarına aldıkları eşya ve bavullarıyla Karkamış Gümrük Kapısına gelen, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 250 kişilik Suriyeli grup, güvenlik kontrolünden sonra Cerablus'a geçti.
Özgür Suriye Ordusu mensuplarının gümrük kapısında karşıladığı Suriyelilerin eşyaları, araçlara yüklenip evlerine ulaştırıldı.
Harekatın ilk gününden bu yana Türkiye'den Cerablus'a giden Suriyeli sayısının 16 bini aştığı bildirildi.
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