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Cerablus'a dönen Suriyeliler Türkiye'ye minnettar

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör gruplarından temizlenen memleketleri Cerablus'a dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye'ye minnettarlık duyuyor.

Cerablus'a dönen Suriyeliler Türkiye'ye minnettar

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör gruplarından temizlenen memleketleri Cerablus'a dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye'ye minnettarlık duyuyor.

08 Eylül 2016 Perşembe 11:36
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Cerablus'a dönen Suriyeliler Türkiye'ye minnettar

 Fırat Kalkanı Harekatı'nın 16. gününde Cerablus'un DAEŞ unsurlarından tamamen temizlenmesi, Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerin yüzünü güldürdü. Harekat sayesinde evlerine dönen kadın erkek, çocuk yaşlı onlarca kişinin vatan hasreti dindi.

Türkiye'ye kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı minnettar olduklarını belirten Suriyeliler, ülkelerinde bir an önce kalıcı barışın sağlanmasını umut ediyor.

"Sağ olsun Türkiye"

Gaziantep'e 2013'te gelen Türki Cemal, yaptığı açıklamada, Türkiye'de olduğu sürede çeşitli işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Babasını iç savaş sırasında kaybettiğini bildiren Cemal, Cerablus'a huzurun gelmesiyle annesini ve kardeşlerini alarak, ülkesine dönmeye karar verdiğini ifade etti.

Acılı halde geldikleri Türkiye'de halkın ve devletin sağladığı imkanlarla hayata tutunduklarını anlatan Cemal, "Sağ olsun Türkiye, vatanımızı sakinleştirdi, savaşı da dindirdi." dedi.

"Ülkemizde görmediğimizi Türkiye'de gördük, minnettarız"

Hazune Ali de Gaziantep'e 2 yıl önce geldiklerini, eşinin Suriye'deki direnişe katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'de bulundukları sürede halkın ve devletin yardımlarıyla yaşadıklarını vurgulayan Ali, Türkiye'de gördüğü yardımseverliği ve misafirperverliği hiçbir zaman unutamayacağını kaydetti.

Üç çocuğuyla geldiği Gaziantep'te bir evlat sahibi daha olduğunu belirten Ali, 5 ay önce dünyaya gelen oğluna "Muhammet" adını verdiklerini ifade etti.

Türkiye'ye teşekkür eden Ali, "Ülkemizde görmediğimizi Türkiye'de gördük, minnettarız." dedi.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 11:37
Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıCerablusDAEŞGaziantep
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