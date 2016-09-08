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Cerablus bayramdan önce suya kavuşacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı'ndan önce Cerablus halkının suya kavuşması için gerekli desteği verdiklerini söyledi.

Cerablus bayramdan önce suya kavuşacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı'ndan önce Cerablus halkının suya kavuşması için gerekli desteği verdiklerini söyledi.

08 Eylül 2016 Perşembe 15:12
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Cerablus bayramdan önce suya kavuşacak

 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberinde Gaziantep Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Karkamış Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş ve diğer yetkililerle Suriye'nin Cerablus bölgesine geçerek, burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şehitler Meydanı'nda Cerabluslular ile sohbet eden Şahin, sorunlarını dinleyip not aldı. Çocuklarla ilgilenen Şahin, oyuncak dağıttı.

İncelemenin ardından açıklama yapan Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Cerablus'ta hayatın gün geçtikçe normale döndüğünü ifade eden Şahin, Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzeri diğer ilgili kurumlarla Cerablus'un yeniden inşası için el ele vererek çalıştıklarını anlattı.

Cerablus bayramdan önce suya kavuşacak

Kentteki vatandaşların temel insani ihtiyaçlarını karşılayan yardım kuruluşlarına teşekkür eden Şahin, şunları söyledi:

"Büyükşehir olarak bütün teknik ekibimizle beraber buradayız. Teknik ekibimiz suyla ilgili burada bir çalışma yaptılar. Cerablus'ta 4 ayrı kuyuda suyun bulunduğunu, sabahleyin gelen jeneratörle birlikte suyun şebekeye verilip depoya alınacak şekilde ve suyun işlenebilirliği konusunda yapılan analizlerden sonra inşallah bayramdan önce Cerablus halkının suya kavuşması yönünde Büyükşehir olarak gerekli bütün desteği verdik. Bizde bugün yerinde görmek, ihtiyaçları yerinde tespit etmek için buraya geldik. Ayrıca burada en önemli şeylerden bir tanesi normal hayata geçebilmemiz için bir belediyeci bakış açısıyla ciddi bir temizlik ihtiyacı vardı. 8 ayrı gurupta iş makinalarımızla beraber şehri harabelerden ve pislikten kurtarmak temiz bir Cerablus oluşturabilmek için çalışmalara başladık. Şimdi onun denetimini yaptık ve en acil ihtiyaç listesini çıkardık. İnşallah bayramdan önce harabelerden kurtulmuş temiz bir Cerablus oluşturacağız."

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 15:13
Anahtar Kelimeler:
GaziantepFatma şahinCerablusKarkamış
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