Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
kısa süreli şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107897
ALTIN
144.361
DOLAR
3.5347
STERLİN
4.5445
EURO
4.1534
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

Cerablus'a dönüşler sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'den ülkesine giden Suriyeli sayısı 48 bini geçti.

Cerablus'a dönüşler sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'den ülkesine giden Suriyeli sayısı 48 bini geçti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:24
0 Okunma
Cerablus'a dönüşler sürüyor

GAZİANTEP 

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesine dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 48 bin 150'ye ulaştı.

Suriye'de 6 yıl önce başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılar, harekatın ardından terör örgütünden arındırılan bölgelere dönmeye devam ediyor.

Gaziantep Valiliğince Karkamış ilçesinde kayıt işlemleri yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ülkelerine dönüyor. Yanlarına aldıkları eşya ve bavullarıyla Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu günlük ortalama 200 Suriyeli, güvenlik kontrolünden sonra Cerablus'a geçiyor.

Özgür Suriye Ordusu mensuplarının gümrük kapısında karşıladığı Suriyelilerin eşyaları, araçlara yüklenip evlerine ulaştırılıyor.

Harekatın ilk gününden bu yana Türkiye'den Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısının 48 bin 150'ye ulaştığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CerablusDönüşFırat Kalkanı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu etkili olacak
Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu etkili olacak
'Kentsel dönüşüm 2017'de hızlandı'
'Kentsel dönüşüm 2017'de hızlandı'
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit
Sanık avukat mahkemede FETÖ elebaşına sahip çıktı
Sanık avukat mahkemede FETÖ elebaşına sahip çıktı
Şehidin nişanlısının duygulandıran paylaşımı
Şehidin nişanlısının duygulandıran paylaşımı
FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı
FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı
Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi
Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi
Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
AnadoluJet'ten yolcularına kampanya
AnadoluJet'ten yolcularına kampanya

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ