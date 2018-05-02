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Cengizhan KAYA ile "Her İnsan Bir Dünya"

Her İnsan Bir Dünya, her Perşembe 18.00’da Cengizhan KAYA’nın sunumu ile Radyo Fon dinleyicileri ile buluşuyor...

Cengizhan KAYA ile "Her İnsan Bir Dünya"

Her İnsan Bir Dünya, her Perşembe 18.00’da Cengizhan KAYA’nın sunumu ile Radyo Fon dinleyicileri ile buluşuyor...

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:18
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Cengizhan KAYA ile "Her İnsan Bir Dünya"

Radyo dinleyicileri için yepyeni bir program. Her İnsan Bir Dünya! Her insanın bambaşka yönleri farkları hayata dair deneyimleri... Tabii ki müzik.. Tabii ki şiir... Rengarenk bir içerik... Her İnsan Bir Dünya her Perşembe 18.00’da Cengizhan KAYA’nın sunumu ile Radyo Fon dinleyicileri ile buluşuyor... Programın ilk hafta konukları THM Sanatçısı Ayşe Bağı Sağlam ve Psikolog Ayşegül Arıca idi. Programda hem müzik hem psikoloji konuşulurken Ayşe Bağı Sağlam kendine özgü yorumu ile iki Türk Halk Müziği eseri seslendirdi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Radyo FonHer İnsan Bir DünyaTHM Sanatçısı Ayşe Bağı SağlamPsikolog Ayşegül Arıca
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