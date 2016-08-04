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'Cemaate iğne ucu kadar yardım yapanlar cehenneme girmeyecek'

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan iş adamı,sohbetlerde Gülen'in cehennemin kapısının önünde durup cemaate iğne ucu kadar yardım yapanları cennete alacağının anlatıldığını belirtti.

'Cemaate iğne ucu kadar yardım yapanlar cehenneme girmeyecek'

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan iş adamı,sohbetlerde Gülen'in cehennemin kapısının önünde durup cemaate iğne ucu kadar yardım yapanları cennete alacağının anlatıldığını belirtti.

04 Ağustos 2016 Perşembe 10:54
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'Cemaate iğne ucu kadar yardım yapanlar cehenneme girmeyecek'

 Konya'da ortaya çıkarılan FETÖ/PDY yapılanmasının ardından 750 kişiden alınan ifadelerle çarpıcı bilgilere ulaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'ye finans sağlayan, örgütün faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturmada bilgisine başvurduğu kişilerin ifadeleri, örgütün yapısını ortaya çıkardı.

İfadesine başvurulan iş adamı M.T, sohbet toplantılarında cemaatin işleyişi konusunda zaman zaman "hoca" diye tabir edilen kişilerle tartıştığını söyledi.

Sohbetlerde Kur'an-ı Kerim okunmaması, devamlı Fetullah Gülen'den bahsedilmesi, Risale-i Nur kitaplarının Kur'an'dan daha fazla ön planda tutulması ve dershanelerin kapatılması gibi konularda tartışmalar yaşadıklarını ifade eden M.T, aklına yatmayan, mantığına aykırı konuları dile getirdiği için kendisi ve kardeşinin pek sevilmediğini bildirdi.

İnsanları etkilemek için "ağlama" seansları yapılmış

Maddi yardımda bulundukları için cemaatin kendilerini bırakmak istemediğini vurgulayan M.T, toplantılarda Gülen'in CD'lerinin izlendiğini, cemaatin yurt içi ve yurt dışında yaptığı faaliyetlerinin gösterildiğini anlattı.

"Sohbete gelen kişilerin daha fazla etkilenmesi için çok abartılı şekilde ve uzun süreli 'ağlama' seansları yapılırdı." diyen M.T, sohbetlerin bu şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Bir sohbette Fetullah Gülen'in neden Amerika'da kalıp, Türkiye'ye gelmediğini sorduğunu aktaran M.T, "Gülen, Peygamber Efendimizle kıyaslanarak, Peygamberimizin hicret ettiği Medine halkının çok zengin olduğunu, oradaki zengin ve nüfuzlu insanlara Müslümanlığı kabul ettirince Medine'de İslamiyetin daha hızlı yayıldığını belirterek, Amerika'nın dünyayı yöneten çok büyük bir ülke olduğunu, Gülen'in burayı Müslümanlaştırmak için Amerika'da bulunduğunu söylediler." diye konuştu.

Cennet için cemaate toplu iğne ucu kadar yardım etmek yeterliymiş

M.T, bir sohbet toplantısında başından geçen farklı bir konuyla ilgili de şunları söyledi:

"Bir sohbet hocası, Fetullah Gülen'in cehennemin kapısının önünde durup kendi cemaatine iğne ucu kadar yardım etmiş kişilerin cehenneme girmesine izin vermeyerek, cennete alacağını anlatmıştı. Kendi cemaatinden olanları ve cemaatine yardım edenleri cennete alacakmış. Bu örnekler gibi dinimizle ilgisi olmayan, kendi kafa yapıları ve düşünce yapılarına uygun şeyler anlatılınca hocalarla çok tartışmalarımız oluyordu."

Sohbetler sırasında kendisinden para istenmediğini, ancak iş yerine gelen kişilerin burs, kurban, öğrencilere yardım gibi isimler adı altında para talep ettiğini bildiren M.T, yardımları genellikle müşteri evrakları ile çek ya da senet olarak yaptıklarına işaret etti.

M.T, 17-25 Aralık sürecinden sonra cemaatin devlete karşı olan hainliği ve terör örgütü gibi davranışlarını görünce tüm ilişkilerini kestiklerini aktardı.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 10:55
Anahtar Kelimeler:
KonyaFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖGülen Cemaati
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