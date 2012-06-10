BURSA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin, ''Çalışan memurla, az çalışan, çok çalışan memur arasında performans açısından, ortaya koydukları verim açısından bir kriter yok'' dedi.

Çelik, tarihi Ulucamii'de katıldığı bir programından ardından, gazetecilerin, ''657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda, memurların performansına göre alacakları ücretle ilgili düzenleme yapılıyor. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?'' sorusu üzerine, şöyle konuştu:

''Devlet personel sistemiyle, rejimiyle ilgili yaşanan sorunlar var. Biliyorsunuz 1965 yılından beri yürürlükte olan bir yasa. Bu yasanın bugüne uyarlanması konusunda talepler var. Çalışan memurla, az çalışan, çok çalışan memur arasında performans açısından, ortaya koydukları verim açısından bir kriter yok. Dolayısıyla bir sorun diye bizim önümüze geliyor. Ben bu sorunun alanlarını söyledim. Bu sorun alanlarına çözüm aranması gerekiyor.''

Çelik, nitelikli personelin belli yerlerde, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi yerlerde yoğun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Ama ülkenin, coğrafyanın tümü bizim. Nitelikli personel, ülkenin dört bir tarafına gitmesi gerekiyor ki, oradaki hizmetler de kalite kazansın. Bu yönde bir talep var. Bu bizde biriken 5-6 maddelik talepler çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. Ama sosyal taraflarla görüşmeden, devlet personeliyle ilgili neredeyse 20 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu, böyle ayak üstü verilecek karar değil, köklü bir diyalog ve çalışma sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Ama şu anda sorun alanları belli. 1965'ten bu yana gelen yasada yapılması gereken değişikliklerle ilgili tespitlerdir bunlar. Yoksa çözüm noktası değil.''

Açıklamasının ardından Çelik'in yanına yaklaşan bir vatandaş, ''Sayın başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Burada seyyar satıcıyım. Beni, 'başkan geliyor kaldır' diye uyarıyorlar'' dedikten sonra küfür etmeye başladı.

Korumalar ve zabıta ekipleri vatandaşı uzaklaştırırken, Çelik de bölgeden ayrıldı.