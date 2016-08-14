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Celalettin Hakan Katırcı ve Konya

İş alanında sayılı iş adamlarını da geride bırakarak büyük işlere imza atan Celalettin hakan katırcı yaptığı her alandaki hizmetleri ile iş hayatında adını duyurmuştur.

Celalettin Hakan Katırcı ve Konya

İş alanında sayılı iş adamlarını da geride bırakarak büyük işlere imza atan Celalettin hakan katırcı yaptığı her alandaki hizmetleri ile iş hayatında adını duyurmuştur.

14 Ağustos 2016 Pazar 18:08
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Celalettin Hakan Katırcı ve Konya

Birçok alanda hizmetler açarak kaliteli izlenimler bırakmıştır mutlu iş çevresi ile her alanda hareketli ekipleri yetiştirerek iş hayatına sunmaktadır.

Geçmişten bu yana pek çok zorluklarla iş hayatında en önemli konuma gelen ve sayılı başarılara imza atan CELALETTİN HAKAN KATIRCI kurduğu ekip ile iş alanında en önemli konuma gelmektedir. Devlete verdiği hizmet ve vergi görevi ile tüm işadamlarını geride bırakarak en önlerde yer almayı başarmıştır.

Teknolojiye verdiği önem ile tüm iş alanlarında daha hızlı hareket ederek her işi zamanında yaptığı ve aldığı doğru izlenimler ile kalitesini sunmaktadır. Aldığı projelerin hakkını en iyi vererek iş alanında sayısız işler ile başarılara imza atarak tüm insanların güvenini kazanmaktadır.

İş alanında verdiği eğitimler ile hizmet sunan Celalettin Hakan KATIRCI eğitimleri ile alanında uzman personel yetiştirmek için çaba harcamaktadır. Çevresine kazandırdığı iş uzmanlığı ile pek çok insanın yetişmesini sağlamış ve hizmetin en iyisini sunan iş adamları arasına girmeyi başarmıştır.

İş çevresinden aldığı maksimum iş hareketi ile iş çevresinden olumlu ve güvenilirlik almıştır aldığı güven ile iş hayatında ismin en iyi şekilde duyurmuştur. Şimdi açtığı hizmet alanları ile her alanda yapacağı işler ile adını her yere duyurmanın ve iş hayatında kalitesini en iyi şekilde sunmaktır.

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Son Güncelleme: 14.08.2016 17:56
Anahtar Kelimeler:
Celalettin Hakan KATIRCI
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