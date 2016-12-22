CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun

kardeşi Celal Kılıçdaroğlu

, "Ağabeyim lüks içinde yaşıyor, benimse hiçbir şeyim yok. Çadırda yaşıyorum. Ben burada vatanım için bekliyorum. FETÖ’nün temizlenmesi için eylemlerime devam edeceğim." dedi.

Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen Kılıçdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 13 günlük ölüm orucuna son vererek Didim Kent Meydanı'nda 3 gün sürecek oturma eylemine başladığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Didim Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerin FETÖ'den temizlenmesi için mücadeleye devam edeceğini belirterek, "FETÖ’nün belediyelerden temizlenmesini istiyorum. 3 gün buradayım, gece gündüz buradayım. Oturma eylemine başladım. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin silinmesi için eylem yapıyorum." diye konuştu.

Çadırı kendi imkanlarıyla kurduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Emekli maaşımla geçiniyorum. Kimseden bir menfaat beklemiyorum. Benim arkamda ne müteahhit var, ne iş adamları var. Kimse beni satın almadı. Kendimi de kimseye sattırmam zaten. Ağabeyim bir televizyon kanalında 'belediyeye gittiği zaman kapının önüne koysunlar' demiş. Hiçbir belediyeyle zaten işim olmaz. Üzerimde bir emlak da yok bir şey yok. Arkamda gördüğünüz gibi bir çadırım var. Huzur içindeyim, onurluyum, gururluyum."

"Ben burada vatanım için bekliyorum"

FETÖ'yle mücadele konusunda ağabeyinin kendisini yalnız bıraktığını ve sahip çıkmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ağabeyim lüks içinde yaşıyor, benimse hiçbir şeyim yok. Çadırda yaşıyorum. Ben burada vatanım için bekliyorum. FETÖ’nün temizlenmesi için eylemlerime devam edeceğim. CHP’nin içindeki FETÖ’cüler temizlenene kadar... Direniyorum, onurumla, şerefimle, gururumla. Hiçbir parti gözetmeksizin belediyelerin FETÖ’den temizlenmesini istiyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin" pankartı taşıyan Kılıçdaroğlu, 3 gün sürecek eyleminin ardından mücadelesine farklı yöntemler deneyerek devam edeceğini sözlerine ekledi.

AA