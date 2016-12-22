Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu

'nun kardeşi

Celal Kılıçdaroğlu,

yaptığı açıklamada, 13 gündür sürdürdüğünü söylediği ölüm

orucu

nu sonlandırdığını belirtti.

Vatandaş olarak FETÖ'ye karşı başlattığı mücadeleye devam edeceğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Ben normal bir vatandaşım. Kendi bireysel tepkimi ortaya koydum. Bugünden itibaren ölüm orucuna son veriyorum. Sayın Kaymakamla konuşup kent meydanında çadır kuracağım. Ve mücadeleme böyle devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Arkamda kimse yok"

Ağabeyinin bir televizyon programında kendisi hakkında söylediği, "Birisi cebine para koyup, 'Çık bunu söyle' dediyse kimse kusura bakmasın, alır kapının önüne koyarız." sözlerinden üzüntü duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ben bu zamana kadar hiçbir yere gidip para talebinde bulunmadım. Ağabeyim bazı müteahhitlerin benim arkamda olduğunu söylüyor. Benim arkamda kimse yok. Bütün bankalara gidip benim hesaplarımı araştırsınlar. Bir kuruş para bulurlarsa o zaman konuşsunlar."

AA