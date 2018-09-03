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Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada, bir polis memuru hayatını kaybetti, polis memurunun eşi ve bir astsubay ise yaralandı.

Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada, bir polis memuru hayatını kaybetti, polis memurunun eşi ve bir astsubay ise yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:47
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Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta, polis memuru Süleyman A. ile eşiyle aynı cezaevinde görev yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir astsubay arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru Süleyman A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Süleyman A'nın eşi ile astsubay ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çamlık MahallesiÇekmeköyÇekmeköyde Silahlı Kavga
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