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Ceenbekov Ankara'da

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Ankara'da

Ceenbekov Ankara'da

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Ankara'da

09 Nisan 2018 Pazartesi 19:15
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Ceenbekov Ankara'da

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Konuk Devlet Başkanı Ceenbekov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Ceenbekov, merdivenlerde ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi.

Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Ankara Valisi Ercan Topaca yer aldı.

Baş başa görüşecek olan iki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi akşam yemeğine katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan CumhurbaşkanıSooranbay Ceenbekov
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