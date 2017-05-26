CECELİ ÇİFTİ BOŞANDI

Sanat dünyasında bir yuva daha dağıldı. Genç evliler yollarını ayırdı. Şöhret mutluluk değil, hüsran getirdi. Mustafa CECELİ, sosyal nedya hesabından yaptığı açıklamada: "üzülerek belirtiriz ki evlilik birliğimizi aldığımız ortak karar sonucu anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte çocuğumuzun her türlü gelişimi için irtibatımız sevgi ve saygı çerçevesinde devam edecektir. Kutsak bildiğimiz ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğimiz aile yaşantımıza dair böyle üzücü bir olayla gündemi meşgul etmek istemezdik. Aile mahremiyetimize bugüne kadar ve bundan sonraki süreçte saygı gösteren herkese teşekkür ederiz..."