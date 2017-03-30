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Çaykur'a 1500 işçi alınacak

Çaykur'a, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 geçici işçi İŞKUR aracılığıyla alınacak.

Çaykur'a 1500 işçi alınacak

Çaykur'a, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 geçici işçi İŞKUR aracılığıyla alınacak.

30 Mart 2017 Perşembe 10:59
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Çaykur'a 1500 işçi alınacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (Çaykurgeçici işçi istihdam edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kurumda istihdam edilmek üzere geçici işçi alımı gerçekleştirileceğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Çaykur'a bağlı Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde bulunan yaş çay fabrikalarında çalışan geçici ve daimi işçilerden emeklilik, ölüm ve diğer nedenlerle ayrılmalardan dolayı önemli sayıda işçi personel açığı çıkmış bulunuyor. Ayrıca kurumun oluşturulan yeni fabrikası ve bazı ünitelerdeki imalat makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin artması, mevcut işgücü ihtiyacını daha da artırmış bulunuyor. Kurumun personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik (geçici) ilkokul öğrenimli beden işçisi İŞKUR aracılığıyla alınacak. İŞKUR'un söz konusu alım için ilana çıkışı, 4-13 Nisan aralığında olacak. Kura çekimi ise mayıs ayının ilk haftasında noter huzurunda yapılacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
çaykurFaruk ÇelikGeçici Işçi
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