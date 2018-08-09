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Çaybaşı'nda tonlarca fındık zarar gördü

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinin yer aldığı üç ekip, Çaybaşı ilçesine bağlı 16 mahalledeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Çaybaşı'nda tonlarca fındık zarar gördü

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinin yer aldığı üç ekip, Çaybaşı ilçesine bağlı 16 mahalledeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:56
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Çaybaşı'nda tonlarca fındık zarar gördü

Ordu'da selden en fazla etkilenen Çaybaşı ilçesinde ilk tespitlere göre, tonlarca fındığın zarar gördüğü belirlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinin yer aldığı üç ekip, Çaybaşı ilçesine bağlı 16 mahalledeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

İlk incelemelerde, 26 bin dekar tarım arazisinin bin 419 dekarlık bölümünde hasar oluştuğu görüldü.

İlçede 15 çiftçiye ait 20 dekarlık arazide ise heyelan meydana geldiğini tespit eden ekipler, toplanmış ve dalda bulunan tonlarca fındığın zarar gördüğünü kayıt altına aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇaybaşıOrdu
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