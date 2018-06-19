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Çay bahçeleri seçim günü kapalı olacak

YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi.

Çay bahçeleri seçim günü kapalı olacak

YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi.

19 Haziran 2018 Salı 14:28
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Çay bahçeleri seçim günü kapalı olacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi.

YSK'nin kararına göre, Kula'da bir esnaf, işlettiği çay bahçesinde çay ve tost dışında bir şey satılmadığını, bu nedenle çay ocağının seçim günü açık olup olmayacağı konusunda Kula İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından görüş istedi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da yazıyı YSK'ye gönderdi.

Talebi görüşen YSK, çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi.

YSK'nin kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesinin "İçki ve silah taşıma yasağı" başlıklı ikinci fıkrasında, "Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 7. maddesinde, "Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır." hükümlerinin yer aldığı belirtildi.

Seçimin sağlıklı ve düzenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 2839 sayılı Kanunun 42. maddesi dikkate alınarak, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesinde yer alan içki ve silah taşıma yasağı ile 80. maddesinde öngörülen yayın yasağının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin YSK kararında da "Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceği..." düzenlemesine yer verildiği aktarıldı.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, 298 sayılı Kanun, 2559 Kanun ve Kurul kararı uyarınca çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Okul kantinleri açık olacak

YSK'ye Nazilli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca da oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusu soruldu.

Bu talebi de görüşen YSK, ilgili kanunlar ve YSK kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYSKÇay Bahçeleri27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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