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Çavuşoğlu: YPG ile DEAŞ birbirinden silah alıyor, değiştiriyor, satıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "YPG ile DEAŞ birbirine karşı güç mücadelesi yapıyor. İkisi de birbirinden toprak almaya çalışıyor ama yer yer birbirinden silah alıyorlar, değiştiriyorlar, satıyorlar. Petrol dahil birbirleriyle ticaretleri var." dedi.

Çavuşoğlu: YPG ile DEAŞ birbirinden silah alıyor, değiştiriyor, satıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "YPG ile DEAŞ birbirine karşı güç mücadelesi yapıyor. İkisi de birbirinden toprak almaya çalışıyor ama yer yer birbirinden silah alıyorlar, değiştiriyorlar, satıyorlar. Petrol dahil birbirleriyle ticaretleri var." dedi.

19 Şubat 2017 Pazar 19:24
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Çavuşoğlu: YPG ile DEAŞ birbirinden silah alıyor, değiştiriyor, satıyor

MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile DEAŞ'ın birbirine karşı güç mücadelesi yaptığını belirterek, "Suriye'nin geleceği için değil, ikisi de birbirinden toprak almaya çalışıyor ama yer yer birbirinden silah alıyorlar, değiştiriyorlar, satıyorlar. Petrol dahil birbirleriyle ticaretleri var. Bunu da zaten herkes biliyor." dedi.

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 53. Uluslararası Münih Konferansı için geldiği Almanya'daki temaslarının ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Bonn kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, aralarında ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bulunduğu çok sayıda dışişleri bakanı ile uluslararası örgütlerin temsilcileriyle görüştüğü bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, aynı zamanda "Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı" ile Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın üyesi olduğu MIKTA Platformunun 9’uncu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık yaptığını kaydetti.

Çavuşoğlu, yoğun ilgiyle karşılaştıkları Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ise ikili görüşmelerine devam ettiğini bildirerek, "30 civarında ikili görüşme gerçekleştirdik. Birçok ülkeden, değişik kıtalardan bizimle görüşmek için yoğun talepler vardı ancak bazılarını da karşılayamadık." diye konuştu.

Konferans kapsamında bugün katıldığı panelde de başta Filistin-İsrail meselesi olmak üzere Ortadoğu'daki sorunlar, Suriye, Irak, Libya, Yemen ve terörle mücadele konularında Türkiye'nin vizyonunu, çözüm önerilerini açıkça ifade ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, dört gündür devam eden Bonn ve Münih ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini söyledi.

"Yeni yönetimin gerçekleri anlamasını istiyoruz"

"Son dönemlerde ABD ile artan görüşmelerde, yeni yönetimin Türkiye'nin hassasiyetlerini anladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Çavuşoğlu, ABD'deki Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan hataların farkında olduğunu belirtti.

Yeni yönetimin, Türkiye ile yeni sayfa açmak isteklerinin kendilerine iletildiğini ifade eden Çavuşoğlu, kendilerinin de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmemesinden ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye verilen desteğe kadar Obama dönemindeki sorunları yeni yönetime aktardıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın ve kendisinin de ABD'li muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde, Türkiye'nin YPG konusundaki hassasiyetini ilettiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Teröristlerle iş birliği yapmanın mahsurlarını, yanlışlarını ve riskini ABD'li dostlarımıza anlattık, anlatıyoruz. Doğru gruplarla birlikte hareket edersek DEAŞ'ı, El-Bab'tan sonra Rakka'da ve diğer alanlarda yenebiliriz, Suriye'den temizleyebiliriz. Irak'ta da daha iyi bir stratejimiz olmalı ki bir an evvel Musul DEAŞ'tan kurtulmalı. Bu siyasi düzeydeki görüşmelerin yanı sıra istihbari ve asker düzeylerde de görüşmeler yapıldı ve yapılacak."

Çavuşoğlu, Trump yönetiminin, Türkiye'nin endişelerini anlamalarını beklediklerini vurgulayarak, "Gerçekler, her şey ortada. Yeni yönetimin gerçekleri anlamasını istiyoruz. Eğer bu anlayış olursa ilişkilerimiz tekrar eski günlerine döner." ifadesini kullandı.

YPG ve DEAŞ'ın karşılıklı silah satışı

Terör örgütleri DEAŞ ile PYD-YPG'nin birbirlerine silah sattıklarına yönelik soruyu da Çavuşoğlu, şöyle cevapladı:

"Suriye'de değişik gruplar arasında ticaret var, yardımlaşma var. Bir taraftan da birbirlerini öldürüyorlar. Verilen silahların bile yarısının DEAŞ'a yarısının da YPG'ye gittiğini gördük. Zaten YPG'nin eline silahın geçmesi demek PKK'nın eline geçmesi demektir. Bunu operasyonlarda görüyoruz, yakalıyoruz bu silahları. YPG ile DEAŞ esasen birbirine karşı güç mücadelesi yapıyor. Suriye'nin geleceği için değil, ikisi de birbirinden toprak almaya çalışıyor ama yer yer birbirinden silah alıyorlar, değiştiriyorlar, satıyorlar. Petrol dahil birbirleriyle ticaretleri var. Bunu da zaten herkes biliyor. Bugün de YPG'ye silah vermenin tehlikesini ve risklerini ön plana çıkarmaya, herkesin dikkatine getirmeye çalıştık."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğluönce VatanYPGDeaş
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