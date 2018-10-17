Çavuşoğlu: Rezidansa bugün girilmesini umut ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda yapılacak incelemeye ilişkin, "Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut ediyoruz." dedi.

Erdoğan'dan Pompeo'ya Münbiç mesajı

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Münbiç için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, "Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz" mesajını verdiğini söyledi.

"Yaptırım olmaması konusunda hemfikiriz"

ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz." diye konuştu.