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Çavuşoğlu'ndan Latin Amerika ve Karayipler'e 'stratejik ortaklık' çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arjantin, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti ülkelerinin gazetelerine yazdığı makalelerde "stratejik ortaklık" vurgusu yaptı.

Çavuşoğlu'ndan Latin Amerika ve Karayipler'e 'stratejik ortaklık' çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arjantin, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti ülkelerinin gazetelerine yazdığı makalelerde "stratejik ortaklık" vurgusu yaptı.

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:22
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Çavuşoğlu'ndan Latin Amerika ve Karayipler'e 'stratejik ortaklık' çağrısı

MADRİD

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ocak-3 Şubat arasında Arjantin, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika’yı kapsayan ziyareti sırasında Arjantin’in "Clarin", Meksika’nın "Excelsior" ve Dominik Cumhuriyeti’nin "Acento" medya kuruluşlarına makaleler yazarak, Latin Amerika ve Karayip bölgesinin Türkiye için öneminin altını çizdi. Türkiye'nin 2009 yılından bu yana attığı adımlarla Latin Amerika ve Karayipler'deki dış diplomatik temsilcilik sayısını ikiye katladığını ve mevcut durumda 13 Büyükelçilik ile 1 Başkonsolosluk bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dünyadaki ortak yönetimi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Arjantin, Latin Amerika ve Karayip bölgeleri, daha insancıl, adil, ilerici, istikrarlı bir dünya inşa etme arayışımızda önemli ortaklardır. Türkiye, Brezilya ve Meksika stratejik ortağı haline geldi. Şili ile de Serbest Ticaret Anlaşması imzaladık. Bu anlaşmanın Meksika, Kolombiya, Peru ve Ekvator ile de imzalanması için çalışmalar tamamlandı." bilgisini verdi. Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile yıllık toplam ticaret hacminin 8 milyar doların üzerine çıktığını kaydeden Çavuşoğlu, sadece ekonomik değil, kültürel, siyasi ve sosyal alanda karşılıklı bağları güçlendirmek için daha yapılacak çok işin olduğun da altını çizdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra BM bünyesindeki Medeniyetler İttifakı gibi uluslararası platformdaki girişimlerde çok daha büyük işbirlikleri yapmak istediklerini, Türkiye olarak Mercosur ortak pazarı ve diğer kurumlarla da işbirliği yapmak istediklerini" kaydetti. 

"Latin Amerika ve Karayipler'deki dost ülkeler ile siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğimiz ve diyaloğumuz her geçen gün daha da artmaktadır." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara benzer vizyonlarda meydan okuyoruz. Uluslararası terörizm ve suç örgütleri, küresel ısınma, çevre kirliliği ve ya salgın hastalıklar gibi insanlığı etkileyen sorunların büyük bölümünün çözümünde anahtar uluslararası işbirliğidir. Dünyanın neresinde olursa olsun istikrarsızlık, eşitsizlik, adaletsizlik ve kalkınmazlıkta dünyanın tamamı acı çekiyor." diye ekledi.

Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerine "daha çok yakınlaşma" çağrısı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslarası toplum ile ilişkiler ve bir ulusun oynayacağı rol, günümüzde sadece coğrafya ile bağlantılı değildir. Buna en iyi örnek Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler ilişkileridir. Binlerce kilometre uzakta olabiliriz ama siyasi, ekonomik ve sosyal yakın bağlarımızı kalkındırma sürecindeyiz. Eminim ki bu ittifakımız, ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendirecek, yeni ufuklar açacaktır. Ziyaretimin, karşılıklı ilişkilerimizi çok daha parıldayan bir geleceğe doğru götürecek bir adım olmasını temenni ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluMeksikaLatin AmerikaTHY
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