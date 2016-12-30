Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus tarafının talebiyle gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki mevcut durum ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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