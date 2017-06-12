Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99492
ALTIN
143.575
DOLAR
3.5183
STERLIN
4.4688
EURO
3.9485
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'
"Et spekülatörleri' uyarısı
"Et spekülatörleri' uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah' çalışması
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah'...
'Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında bizler de üzgünüz'
'Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında bizler...
Flaş Haber
KOSOVA'YI FARKLI YENDİK
Kapat

Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin diplomatlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve BAE'nin Ankara büyükelçileri ile Bahreyn'in maslahatgüzarını birlikte kabul etti.

Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin diplomatlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve BAE'nin Ankara büyükelçileri ile Bahreyn'in maslahatgüzarını birlikte kabul etti.

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:49
9 Okunma
Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin diplomatlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Bin Abdülkerim el HireyciBirleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Halife Şahin el-Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed'i birlikte kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu öncesinde Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda kabul ettiği Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn temsilcileriyle Körfez'deki son gelişmeleri ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, Türkiye ve uluslararası toplumun beklentilerini dile getirmesinin yanı sıra konuya ilişkin olarak yaptığı temaslara da değindi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.

Katar ise, "terör listesi" çalışmasını kınamış ve suçlamaların "asılsız" olduğunu, bu dört ülkeyi "iftira" atarak ülkenin imajını zedelemeye çalışmakla suçlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluSuudi ArabistanSuudi Arabistanın Ankara BüyükelçisiVelid Bin Abdülkerim El HireyciBirleşik Arap EmirlikleriBahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'
Teslim olmak yerine kendisini iki gün odasına kilitlemiş
Teslim olmak yerine kendisini iki gün odasına kilitlemiş
FETÖ'nün sözde 'Orta Karadeniz bölge imamı'na hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'Orta Karadeniz bölge imamı'na hapis cezası
"Et spekülatörleri' uyarısı
"Et spekülatörleri' uyarısı
FETÖ şüphelileri hakim karşısına çıkacak
FETÖ şüphelileri hakim karşısına çıkacak
Şehit Uzman Onbaşı Demirkıran için tören düzenlendi
Şehit Uzman Onbaşı Demirkıran için tören düzenlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ