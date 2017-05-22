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Çavuşoğlu, Akıncı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Akıncı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:04
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Çavuşoğlu, Akıncı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Akıncı Kıbrıs müzakereleri sürecindeki gelişmeleri ele aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKKTCCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
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