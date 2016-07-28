Çatulay Hırvatistan'da yakalandı

Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) terör örgütü mensubu Murat Çatulay'ın (52), tatilini geçirdiği Hırvatistan'ın Omis şehrinde gözaltına alındığı bildirildi.

Hırvat medyasında çıkan haberlere göre, Türkiye'deki bazı terör eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Interpol tarafından aranan Çatulay'ın, özel harekatçıların şüphelinin kaldığı eve yaptığı operasyon sonucu gözaltına alındığı belirtildi.

Almanya'da ikamet eden Çatulay'ın, yaz tatilini geçirmek üzere cumartesi günü Hırvatistan'a geldiği belirtilirken, gözaltına alınan şüphelinin beraberinde eşi ve üç çocuğunun da olduğu ifade edildi.

Çatulay'ın gözaltına alındıktan sonra Split'teki tutuk evine götürüldüğü kaydedildi.

Hırvat polisi tarafından Interpol'ün uluslararası yakalama emri kapsamında gözaltına alındığı belirtilen Çatulay'ın, 1989-2001 yıllarında Türkiye'de gerçekleştirilmiş bazı terör eylemleri nedeniyle arandığı bildirildi.

Ülke medyası, Çatulay'ın "büyük ihtimalle" Türkiye'ye iade edileceğini ve burada yargılanacağını kaydetti.