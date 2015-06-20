Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

Muğla'da Dalyan Kanalı'nda cesedi bulunan Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı. Zanlılar linç edilmek istendi.

Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

Muğla'da Dalyan Kanalı'nda cesedi bulunan Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı. Zanlılar linç edilmek istendi.

20 Haziran 2015 Cumartesi 07:06
374 Okunma
Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili 2 tutuklama
MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Muğla Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan ve öğle saatlerinde jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan Poyraz Ç. ve Necati D, Ortaca Adliyesine getirildi.

Adliye bahçesinde bekleyen Cansu Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar, zanlılara tepki gösterdi. Jandarma aracının kapılarını açmaya çalışan vatandaşlar, güvenlik güçlerince sakinleştirildi. Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından zanlılar, jandarma ekiplerince adliye binasına götürüldü.

Poyraz Ç. ve Necati D. yaklaşık 10 saat süren işlemlerinin ardından "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, dava sonucunu bekleyen kalabalığın artması üzerine adliye binasının etrafında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Yaklaşık 150 kişilik grup, adliye binasına yürümek istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan grubu polis ekipleri biber gazı kullanarak dağıttı. Bu sırada 10 kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Poyraz Ç. ve Necati D. daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2015 08:58
Anahtar Kelimeler:
önce VatanCansu Kaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ