Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Muğla Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan ve öğle saatlerinde jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan Poyraz Ç. ve Necati D, Ortaca Adliyesine getirildi.
Adliye bahçesinde bekleyen Cansu Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar, zanlılara tepki gösterdi. Jandarma aracının kapılarını açmaya çalışan vatandaşlar, güvenlik güçlerince sakinleştirildi. Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından zanlılar, jandarma ekiplerince adliye binasına götürüldü.
Poyraz Ç. ve Necati D. yaklaşık 10 saat süren işlemlerinin ardından "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan, dava sonucunu bekleyen kalabalığın artması üzerine adliye binasının etrafında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.
Yaklaşık 150 kişilik grup, adliye binasına yürümek istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan grubu polis ekipleri biber gazı kullanarak dağıttı. Bu sırada 10 kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Poyraz Ç. ve Necati D. daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü.
AA
Son Güncelleme: 20.06.2015 08:58