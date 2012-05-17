Canlı yayın sırasında telefonu çalındı

MOSKOVA

İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir protesto gösterisi sırasında canlı yayın hazırlığı yapan Russia Today'in İspanyol muhabiri, merkez ile görüşmesinden sonra telefonunu çantasına koyarak yere bırakıyor.

İspanyol muhabir Angela Gallardo'nun telefonunu çantasına bıraktığını gören hırsız, arkadan yaklaşıp açık kameranın önünde çantanın içindeki cep telefonunu alarak kayıplara karışıyor.

Kısa bir şaşkınlık yaşayan muhabirin polise başvurduğu ve görüntülerin de yardımıyla kolu dövmeli hırsızın her yerde arandığı bildirildi.