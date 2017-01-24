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Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da, canlı bomba eğitimi aldığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi ile onlara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da, canlı bomba eğitimi aldığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi ile onlara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

24 Ocak 2017 Salı 11:58
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Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda terör örgütü üyesi 3 kişinin yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapacağı bilgisine ulaştı.

Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında operasyon yapan ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi A.A, A.H. ve M.F.A ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, ifadelerinde Suriye'de canlı bomba eğitimi aldıkları, ülke içerisinde başta metropol iller olmak üzere canlı bomba eylemi yapacakları ve Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet güçleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplayacaklarını söyledikleri aktarıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Canlı BombaSaldırı3 Terörist
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