Çankaya Köşkü'nde ilk 30 Ağustos

ANKARA



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verdi.



Cumhurbaşkanı Gül, ilk kez başkomutan sıfatıyla Çankaya Köşkü'ndeki tören alanında, açık havada,30 Ağustos resepsiyonu verdi. Gül, davetlileri, eşi Hayrunisa Gül ile karşıladı.



Resepsiyona, TBMM Başkanı Cemil Çiçek yalnız katılırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile geldi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve eşi Kamuran Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferruh Kaleli, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başbakan Yardımcıları Ali Babacan, Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un da katıldığı resepsiyonda, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yer aldı.



Kuvvet komutanlarının da hazır bulunduğu resepsiyona MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.



Milletvekillerinin de yer aldığı resepsiyonda, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık ve Hüseyin Bayraktar'ın da arasında olduğu işadamları ile Kenan Işık, Zekai Tunca, Kadir Çöpdemir, Burak Kut, Şoray Uzun gibi sanatçılar da davetliler arasında yer aldı.



Şehit yakınları, gaziler, farklı spor dallarından uluslararası derece elde eden sporcuların bulunduğu resepsiyona, yabancı büyükelçiler, bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteci ve yazarlar ile sınıflarını temsilen farklı rütbede askerler de davet edildi.



Resepsiyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş katılmadı.



Cumhurbaşkanı Gül, yaklaşık 1 saat süren karşılamanın ardından, gazetecilerin bayramını kutladı. Gül, ilk kez açık havada resepsiyon verdiklerini belirterek, "Yağmur yağacak diye korktuk ama yağmadı" dedi.



Resepsiyona, yaklaşık 2 bin kişi katıldı



Çankaya Köşkü'nün de ilk kez bir açık hava resepsiyonuna sahne olduğu davet için, Köşk'ün tören alanında düzenleme yapıldı. Büyük ışık balonlarıyla çevrelenen alan spotlarla ışıklandırıldı, güllerle süslendi.



Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanlığı forsu önündeki yerlerini alarak davetlileri karşılaması yaklaşık bir saat sürdü. Resepsiyona devlet erkanı, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon şefleri, akademisyenler ve sanatçılardan oluşan yaklaşık 2 bin kişi katıldı.



Karşılamanın ardından Gül ve Hayrünnisa Gül, ilk olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bulunduğu bölüme yöneldiler. Bazı bakanlar ve bürokratların da bulunduğu masada, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve eşleri fotoğraf çektirdi. Daha sonra Gül ve Erdoğan ile eşleri, resepsiyon alanını birlikte gezerek davetlilerle sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, eşi Kamuran Özel ve kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi. TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan ve eşinin de yer aldığı sohbetin konusu, açık hava resepsiyonu ve yağış ihtimali oldu.



Hafif yağışın başlaması üzerine Başbakan Erdoğan "Rahmetten kaçılmaz" değerlendirmesinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Gül'ün "Herkese bir damla düşmüş, içeri girelim" sözleri üzerine davetliler yağış ihtimaline karşı hazır bekletilen Büyük Resepsiyon Salonu'na geçti. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bu sırada resepsiyondan ayrıldı.



Resepsiyon, bir sürede Çankaya Köşkü'nün içerisinde devam etti.





AA