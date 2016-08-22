Caner'in cenazesi toprağa verildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düğündeki terör saldırısında yaşamını yitiren Metin Caner'in (17) cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, çalışmak için gittiği Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, komşularının düğününe katıldığı sırada yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden Metin Caner'in cenazesi Van'a getirildi.
Van Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Morgundaki işlemlerinin ardından Şabaniye Mahallesi Mezarlığı'na getirilen Caner'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze töreninde konuşan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Gaziantep'te yaşanan terör saldırısından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Baba Süleyman Caner ise yaşanan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, cenaze törenine katılanlara teşekkür etti.
AA