'Canavarca hisle adam öldürme' suçunda tahrik indirimi yok

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "canavarca hisle adam öldürme" suçunda haksız tahrik indirimi hükümlerinin uygulanamayacağına hükmetti.

Aynı iş yerinde çalışan ve aralarında gönül ilişkisi başlayan iki kişi, eşlerinden boşanarak İzmir'e taşındı.

Birlikte yaşamaya başlayan sevgililer arasında zamanla geçimsizlik başgösterdi. Sevgilisinin başka erkeklerle ilişki yaşadığı kanaatine kapılan sanık, kadını birkaç kez bıçakla tehdit etti. Bunun üzerine kadın koruma talebinde bulundu.

Başka erkeklerle ilişkisi olduğundan şüphelendiği sevgilisinden ayrılmak isteyen sanığın, olay günü bunu kabul etmeyen kadını öldürdüğü iddia edildi. Kadının cesedi, İzmir'de bir ormanlık alanda, başı taşla ezilmiş ve boğazı kesilmiş halde bulundu.

Katile olay sırasında sırasında hakarete indirim

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "nitelikli kasten öldürme" suçunu düzenleyen 82. maddesi uyarınca "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verildi. TCK'daki "haksız tahrik indirimi"ni uygulayan mahkeme heyeti, sanığın hapis cezasında indirime gitti.

Yerel mahkeme, olay sırasında kendisini tokatlayan sanığa kadının hakaret etmesini "haksız tahrik indirimi" nedeni saydı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararında, sanığın, başka erkeklerle ilişki yaşadığı kanaatine kapıldığı kadını daha önce bıçakla tehdit ettiği belirtildi.

Kararda, olay günü sanığın, konuşmak için kadını davet ettiği, başka erkeklerle ilişkisine son vermesini istediği, maktulün kabul etmemesi nedeniyle onu tokatladığı, bıçakla boğazını kestikten sonra kafasını feci biçimde taşla ezdiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Nitelikli kasten öldürme suçunda, sanığın, aralarında sadakat yükümlülüğünü gerektiren bir bağ bulunmayan maktuleyi tokatlaması üzerine maktulenin buna karşılık hakaret ettiği kabul edilse bile haksız tahrikte dengenin sanık lehine bozulmadığı vurgulandı.

Kararda, ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı gözetilmeden, oluşa uygun olmayan gerekçelerle haksız tahrik hükmünü düzenleyen TCK'nın 29. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayininin bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

Dairenin kararında ayrıca, "canavarca hisle adam öldürme" suçunda haksız tahrik indirimi hükümlerinin uygulanamayacağı vurgulanarak, bunun gözetilmemesi de bozma nedeni sayıldı.