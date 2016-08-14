Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gelibolu'nun Ocaklar köyü yakınlarında tarım arazisinden başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Çanakkale ve Keşan'dan gelen helikopterler ve arazözlerle müdahale ediliyor.

4 ilden helikopter ve uçak desteği

Öte yandan, çalışmalara katılmak için İstanbul ve Edremit'ten birer helikopter, İzmir ve Muğla'dan da birer amfibi uçağın bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 hektar tarım arazisi ile 3 hektar ormanlık saha zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.