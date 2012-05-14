Çanakkale'de yangın

senler Mahallesi Barışkent Sitesi C Blok'un çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanın yaklaşık 100 metre ilerisindeki Vahit Tuna Anadolu Lisesi'ndeki bir öğretmenin ihbarıyla Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Bu sırada apartman sakinleri bahçeye çıktı.

Site civarındaki yolların dar olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiyeciler ile site sakileri arasında söndürme çalışmalarında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Belediyeye ait 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangına, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na ait bir arazöz de destek verdi.

Yangın söndürme işlemi sırasında site ve civar evlerdeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, binanın çatısı büyük hasar gördü.