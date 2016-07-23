Çanakkale'de 55 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun Dalyan köyü Alexandria Troas kazı alanı yakınında ormanlık alanda saklandığını belirledi.

Ekipler tarafından yakalanan, kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Irak, Afganistan, Eritre ve Sri Lanka uyruklu 55 kişi, bir otobüse bindirilerek Geyikli Jandarma Komutanlığına getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.