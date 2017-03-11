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Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlik programı belli oldu

Çanakkale Valiliğince organize edilen Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri bu yıl 16 gün sürecek.

Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlik programı belli oldu

Çanakkale Valiliğince organize edilen Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri bu yıl 16 gün sürecek.

11 Mart 2017 Cumartesi 09:59
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Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlik programı belli oldu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Çanakkale Valiliğince organize edilen ve 11-26 Mart tarihlerini kapsayan program çerçevesinde, resmi törenlerin yanı sıra çok sayıda sergi, tiyatro, film gösterimi, konferans, panel, sportif müsabakalar ve konserler gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, 13 Mart'ta Çimenlik Kalesi'ndeki açılış ve devlet övünç madalyası töreniyle başlayacak. Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağından oluşan "kutsal emanetler" düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere sporcular tarafından yola çıkarılacak.

18 Mart törenleri

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart sabahı ilk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak.

18 Mart Stadı'ndaki törenlerde Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü gösteri sunacak. Altın madalya, vali, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından bayrağa toka edilecek. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, halkın, askerlerin ve öğrencilerin Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutlayacak.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapılacak ve resmi geçitle buradaki tören sona erecek.

İkinci tören, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde yapılacak. Çanakkale Boğazı'ndaki donanmaya ait gemilerin geçit törenin ardından "Türk Yıldızları" gösterilerini sunulacak.

Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından şehitliklere karanfil bırakılıp "15 Temmuz" sergisi gezilecek.

Törenler, dua edilmesi ve şehitlik ziyaretiyle sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
18 Mart Şehitleri Anma GünüÇanakkale Deniz Zaferiçanakkale
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