Çanakkale şehitleri yurdun dört bir yanında anılıyor

Çanakkale

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü etkinlikleri için kente gelen vatandaşlar, İskele Meydanı ve kordonda yoğunluğa neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla düzenlenen stadyumdaki törenleri izleyen vatandaşlar daha sonra İskele Meydanı ve kordona akın etti.

Burada, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve programlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, boğazda demirli bulunan savaş gemileriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kordonda gezen vatandaşlar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 2018 Troia Yılı Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Soğuk Heykel Canlandırma Etkinliği"ne yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Hektor, Paris, Aşil ve Homeros gibi Troia'ya yön veren karakterlerin heykelleri büyük ilgi gördü.

İstanbul

İstanbul Müftülüğü'nce 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'ndeki gerçekleşen programda, şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, bundan 103 yıl önce ecdadın, kahraman Mehmetlerin Çanakkale'de büyük bir destan yazdığını belirterek, "O kahraman Mehmetlerin torunları bugün Afrin'de destan yazdı. Büyük bir tevafukla 18 Mart Çanakkale gününde Afrin fütuhatı gerçekleşti. Hayırlı mübarek olsun." dedi.

Antalya

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik anıtına çelenk sunan Vali Karaloğlu, beraberindekilerle kabirlere çiçek bırakıp şehit yakınlarıyla ilgilendi.

Muğla

Muğla Şehitler Anıtı'ndaki törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören mangasınca saygı atışı yapıldı.

Anıt özel defterini imzalayan Muğla Valisi Esengül Civelek, Türk milletinin tüm fertlerinin, hangi koşul altında olursa olsun vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığının sembolü olan bayrağının şanla dalgalanması uğruna şehitlik mertebesine ulaşmayı rütbelerin en büyüğü kabul ettiğini söyledi.

Civelek, tören sonunda protokol üyeleri ve askeri erkanla şehitliği ziyaret ederek dua okudu, mezarlara karanfil bıraktı.

Burdur

Burdur Şehitliği'ndeki törende Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar tarafından şehitlik anıtına çelenk sunuldu.

Topçu Yüzbaşı Ömer Oğuzhan Özbek, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinde dönüm noktası olduğunu ve zaferle güç dengelerinin değiştiğini söyledi.

Kilis

Kilis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Asri Mezarlık'taki Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu , İstiklal Marşı okundu ve İl Müftüsü Mahmut Karatepe dua etti.

Piyade Teğmen İbrahim Irmak'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Mehmet Tekinarslan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Ylı Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe gösterilen ilginin önemine işaret etti.

Konya

Konya Askeri Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı atışının yapıldığı törende, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Yakup Canbolat, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, şehit mezarlarının başında dua ederek karanfil bıraktı.

Karaman

Karaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Kazım Türkmen, Karaman Belediye Başkan Vekili Ramazan Özbay, Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Bayat tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Meral ve protokol üyeleri, Karaman Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Karaman Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Garnizon şehitliğinde devam eden törende ise Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarları ziyaret edildi.

Aksaray

Aksaray'da Coğlaki Mahallesi'nde bir araya gelen Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan yaklaşık 200 öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla Aksaray Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise tören Kocatepe Asri Mezarlığı içinde bulunan Hava Şehitliği'nde çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile başladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende Vali Mustafa Tutulmaz, şehitlik defterini imzalandı. Programda katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, askeri ve mülki erkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Çorum

Çorum'da Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik Anıtı'ndaki törende, Vali Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ile Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törenin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra şehitlerin ruhu için dua etti. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Şehitlikteki törenin ardından Devlet Tiyatro Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programda Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Çanakkale" oratoryosu seslendirildi.

Çankırı

Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı.

Anıta çelenklerin bırakılmasından sonra Vali Hamdi Bilge Aktaş, şehitlik defterini imzaladı.

Törene, Vali Aktaş, Belediye Başkan Vekili Durmuş Karataş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Teke, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta şehitlikte düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler adına saygı atışı yapıldı.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Hasan İpek, yaptığı konuşmada, "Çanakkale Geçilmez" denilerek bir kahramanlık destanı yazıldığını söyledi.

Tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek vatan ülküsünden şehitler verilse de vazgeçilmeyeceğini vurgulayan İpek, "Aziz şehitlerimiz, kendi canlarınızı vererek vatan yaptığınız bu topraklar ve aziz milletimizin gönülleri sizlerin ebedi istirahatgahınızdır. Sizlerin huzurunda saygı ile eğiliyor ve dualarımızla şefaatinizi diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

Samsun

Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikteki anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Vali Osman Kaymak, Çanakkale Savaşı'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı.

Konuşmanın ardından Vali Kaymak ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve protokol üyeleri katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Şehitler Anıtı'ndaki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı.

Vali Yaşar Karadeniz, Şehitlik defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Çanakkale'de büyük bir kahramanlık örneği gösterildiğini söyledi.

Türk ordusunun Çanakkale'de olduğu gibi Afrin'de de siperlerde olduğuna işaret eden Karadeniz, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve huzuru için bu kez vatan sınırlarının dışında mücadele ediyorsunuz. Böylece milletimize yönelik tehditleri daha ülke sınırlarına girmeden bertaraf etme mücadelesi içindesiniz. Biz biliyoruz ki tıpkı 18 Mart 1915'te olduğu gibi zafer yine yakındır ve bizim olacaktır. Aziz şehitlerimiz emanetleriniz milletimizin güvencesindedir. Onlar milletimizin emanetleridir. Bizler sadece sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizler rahat uyuyunuz. Huzurlarınızda saygı ile eğiliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Amasya

Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliğine çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Amasya Valisi Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Varol, buradaki konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Törenin sonunda Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu eşliğinde katılımcılar, şehitler için dua ederek mezarlara karanfil bıraktı, şehitliğe fidan dikti.

Törende, iki bin karanfilden yapılan Türk bayrağı dikkati çekti.

Tokat

Tokat'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Şehitler Anıtı'na Tokat Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Derneği'ne ait çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Vali Ömer Toraman, Şehitlik defterini imzalayarak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine vurguladı.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için yazdığı mektubu okudu.

Mektubuna şehitleri minnetle yad ederek başlayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bizlere miras bıraktığınız Anadolu topraklarının her karışı için canınızı feda etmekten, mübarek kanınızı büyük Türk milletinin istiklali ve istikbali için akıtmaktan geri durmadığınızı çok iyi biliyoruz. Sizler de biliniz ki bıraktığınız her emanete sahip çıkıyor, koruyoruz. Türkiye'nin ilelebet payidar olması için üzerimize düşeni yapmaktan vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz. Bağımsızlığımızı ve geleceğimizi borçlu olduğumuz başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun."

Malatya

Malatya'da Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır anıta çelenk sundu.

Şehitlik özel defterine yazdıklarını okuyan Vali Kaban, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve milletimiz üzerinde hesap ve plan yapanlar bilmelidir ki necip Türk milleti dün olduğu gibi bugün de 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışıyla kutsallarının yılmaz bekçisidir. Şerefli ecdadımızın emanetleri, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar, sarsılmaz bir iman ve iradeyle muhafaza ve müdafaa edilecek. Birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmaya hiçbir güç muvaffak olamayacak, buna yeltenen herkesin karanlık emelleri mutlak hüsranla son bulacak."

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da asri mezarlıktaki şehitlikte gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Erin'in şehitlik defterini imzalamasının ardından protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı.

Törene, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, askeri erkan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da yeni mezarlıktaki Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu saygı atışı yapıldı.

Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart'ın Türk askerinin tarihe "Çanakkale geçilmez" destanını yazdırdığı gün olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve şehit aileleri katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mezarlığı'ndaki törende, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk konuldu.

Şehitlik özel defterine yazdıklarını okuyan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Çanakkale Zaferi Türk milletinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst düzeyde ortaya koyduğu eşsiz bir destandır. Çanakkale savaşı vatanımızın bağımsızlığını korumak için ecdadımızın tarihin akışını değiştirdiği bir zaferdir. Bugün de Kahraman Mehmetçiklerimiz aynı ruhla Afrin'de ve vatanın dört bir yanında canı pahasına mücadeleye devam etmektedir. Tüm terör örgütleri ve şer odaklarına karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Bu uğurdaki şehitlerimizin kutsal emanetlerine ve gazilerimizi hizmet etmek milli bir görev, aynı zamanda büyük bir gurur ve vefa borcudur." ifadelerini kullandı.

Bursa

Bursa'daki ilk tören, Hamitler Garnizon ve Polis şehitliklerinde gerçekleştirildi. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üst düzey asker, polis ve bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri törende hazır bulundu.

Küçük ve diğer protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra ikinci tören için Pınarbaşı Şehitliği'ne geçildi.

Eskişehir

Eskişehir'de, Hava Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın şehitliğe çelenk bırakmasının ardından dua edildi.

Şehit mezarları gezildikten sonra sona eren törene, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, mülki ve idari erkan, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Kütahya

Kütahya Hava Şehitliği'ndeki tören, protokol üyelerince çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kütahya Hava Er Eğitim komutanlığını temsilen konuşan Hava Piyade Yüzbaşı Can Ağaç, Çanakkale Zaferi'nin gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarih boyunca Türk milletinin bağımsızlığı uğruna en kutsal varlıklarından fedakarlık etmekten tereddüt etmeyen aziz şehitler ile kahraman gazileri şükran ve rahmetle anıldığını dile getiren Ağaç, "Türk milleti, devlet olmanın onuruna ve millet olmanın haysiyetine erişmiş olan büyük kutsal vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi daima bağrına basmış ve onlara sahip çıkmanın haklı gururunu taşımıştır." diye konuştu.

Bilecik

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Tahir Büyükakın ve Belediye Başkanı Selim Yağcı ile Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Yarbay Hasan Acar, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin, bugün bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda, nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiğinin, Türk birlik ve beraberliğinin kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya öğretildiğini söyledi.

Tarih boyunca, Türk milletiyle her türlü zaman, mekan ve şartlarda sinsice uğraşan dahili ve harici düşmanların olduğunu ve Türk milletinin her seferinde bu düşmanları alt etmeyi başardığını ifade eden Çetin, ''Bugün, yurdumuza, namusumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden düşmanın yok edildiği, her karış toprağımızın kanımızla yıkanarak düşmandan temizlendiği kutlu gündür.'' dedi.

Balıkesir

Balıkesir Garnizon Şehitliği'ndeki törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şubesinin çelenk sunumuyla başladı.

Törende, Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkati çeken bir konuşma yaptı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da şehitlik defterini imzaladı. Tören sonrası Vali Yazıcı ve protokol üyeleri ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bırakarak dua etti.

Buradaki törenlerin ardından tören, tarihi Balıkesir Lisesi'nin önünde devam etti. Program çerçevesinde, eski Balıkesir Lisesi olan Güzel Sanatlar Fakültesi binası önünde liseli izcilerin o dönemdeki gibi fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Yalova

Yalova'daki ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Yalova Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Yalova Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit aileleri adına şehit eşi Bahar Ada ile Yarbay Didem Özdarcan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Buradaki tören, Yalova Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zekeriya Emin Yıldız"ın "Bu Vatan Kimin?" adli şiiri okumasıyla tamamlandı.

Yalova Şehitliği'nde devam eden program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı ile başladı. Protokol üyeleri ve şehit alileri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. İl Müftüsü Turgut Açari tarafından dua edildi.

Yozgat

Yozgat Şehitliğindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehitlik defterine şunları yazdı:

"18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek adına savaşarak büyük mücadeleler veren ve bu uğurda canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin kahramanlık destanlarından biri olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin aziz hatıralarını yad ederken bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kayseri

Kayseri Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Şehitler Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.

Vali Kamçı, törende yaptığı konuşmada, vatan sevdalısı Türk milletinin Çanakkale'de yazdığı destanın 103. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dönemin sömürge güçleri milletimizin karşısına güçlü silahlarla ve imkanlarla çıkmışlardı. Maddi imkanların yok denecek kadar az olduğu, maneviyatın ise en üst seviyeye ulaştığı Çanakkale'de zafer, şanlı ecdadımızın olmuştur. 15 Temmuz'da ülkemizde yaşanan hain darbe girişimine karşı milletimizin tüm farklılıklarını kenara bırakarak gösterdiği tepki, Çanakkale Zaferi'nde olduğu gibi vatan söz konusu olduğunda bu milletin kenetlenerek neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunup, şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı.

Sivas

Sivas Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı atışı yapıldı.

Vali Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yetkililer anıta çelenk sundu.

Gül ve beraberindekiler daha sonra asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı, şehit ailelerine taziyelerini sundu.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Merkez Valisi Adnan Yılmaz, "Selam Sana Asım'ın Nesli" konulu konferans verdi.

Programda, Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Çanakkale Savaşı konulu tiyatro oyunu sahneledi.

Nevşehir

Nevşehir Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve diğer yetkililer anıta çelenk koydu.

Daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Yüzbaşı Akın Yıldız'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Dua edildikten sonra Vali Haktankaçmaz, şehitlik defterini imzaladı.

Haktankaçmaz, şehitlik defterine şunları yazdı:

"Çanakkale Zaferi, Türk milletinin varoluş mücadelesi vererek, tarihe adını altın harflerle yazdırdığı kahramanlık destanı ve şeref abidesidir. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla bu toprakları bizlere kutsal vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz."

Vali Haktankaçmaz ile protokol üyeleri tarafından şehitlerin mezarlarına karanfiller konuldu.

Karabük

Karabük'te Beşbinevler Şehitliği'ndeki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 3 el saygı atışı yapıldı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende şehitliğe çelenk sunuldu.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar, burada yaptığı konuşmada, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Afrin'e zalimin zulmünden mazlumu kurtarmak için vatan, namus ve mukaddesat uğruna mücadele eden, bu uğurda kan döken şehit ve gazilerin kahramanlık ve fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Kocaeli

Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun anıta çelenk sundu.

Saygı atışı yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Aksoy, Çanakkale'deki başarının tarihe sığmayacak kadar büyük olduğunu belirterek, şanlı zaferin Türk milletinin bağımsızlık uğruna şehadeti olduğunu kaydetti.

Vatanın gelecek nesillere aktarılacak en kutsal emanet olduğunu ifade eden Aksoy, milletin geçmişine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra Aksoy, Dalkıran, Karaosmanoğlu ve beraberindekiler, şehitliklere karanfil bıraktı.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, burada yaptığı konuşmada, Türk ulusunun tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü, bağımsızlığı ve halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde nice zaferlerde birçok şehit vererek tüm dünyaya kararlılığını ve gücünü ispatladığını belirterek, vatan için canını seve seve feda eden şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Vali Ahmet Çınar'ın şehitlik şeref defterini imzalamasının ardından AK Parti Zonguldak milletvekilleri Özcan Ulupınar ve Hüseyin Özbakır, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile protokol üyeleri, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şubesini ziyaret etti.

Daha sonra protokol üyeleri ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret ederek mezarlara karanfil bırakıp, dua okudu.

Bartın

Bartın Valiliği'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Bartın Valisi Nusret Dirim anıta çelenk bıraktı.

Şehitlikte devam eden törende, şehitlere saygı atışının yapılmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, İl Garnizon Komutanı Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Edirne

Edirne'deki tören, Edirne Asker Hastanesi Şehitliğinde düzenlendi. Anma törenine Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne AK Parti Milletvekili Rafet Sezen, CHP Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, askerler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askerler tarafından yapılan saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şehitler için dua okundu.

Vali Özdemir ve beraberindekiler daha sonra ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bıraktı.

Tören, Edirne Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programın ardından sona erdi.

Kırklareli

Kırklareli Şehitliğindeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı manga takımının saygı atışının ardından, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu.

Piyade Üstteğmen Engin Örnek, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin yenilemeyeceğini ve Türk yurdunun parçalanamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Canı ve kanı ile bu toprakları vatan yapan şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Örnek, vatan toprağını ilelebet koruyacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Orhan Çiftçi, şehitlik defterini imzaladı.

Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve kurum müdürleri şehitliğe çiçek bıraktı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da tören, şehitlik anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan törende yaptığı konuşmada Türk milletinin tarihi boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermediğini söyledi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini bir yaşam biçimi haline getirdiğini dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"18 Mart 1915'de elde edilen Çanakkale Zaferi ile milletimiz onurlu duruşunu bütün dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk ordusu bu zaferin sonrasından tarihe 'Çanakkale Geçilmez' sözünü altın harflerle yazdırmış ve tarihin akışını değiştirmiştir. Bugün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını bir an bile düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi saygı ile anıyorum"

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Kubilay Karslı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edilerek Kuranı Kerim okundu, dua edildi.