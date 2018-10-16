Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99156
ALTIN
228.723
DOLAR
5.7837
STERLİN
7.6336
EURO
6.6986
Anaokulunda çiftlik hayatı
Anaokulunda çiftlik hayatı
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
Doktorların elinden sülük tedavisi
Doktorların elinden sülük tedavisi
'Türkiye’nin elektrikli otomobili iyi bir zamanda üretilecek'
'Türkiye’nin elektrikli otomobili iyi bir...

Çanakkale domatesinde lezzet mevsimi

Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark nedeniyle özellikle sonbaharda lezzetlenen Çanakkale domatesi, ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Çanakkale domatesinde lezzet mevsimi

Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark nedeniyle özellikle sonbaharda lezzetlenen Çanakkale domatesi, ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

16 Ekim 2018 Salı 15:11
0 Okunma
Çanakkale domatesinde lezzet mevsimi

Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların en çok aranan ürünlerinden biri olan Çanakkale domatesi, gece gündüz sıcaklık farkının artması nedeniyle sonbahar ile birlikte en lezzetli dönemine girdi.

İlk hasadına haziran ayında başlanan, özellikle ekim-kasım döneminde lezzetlenen Çanakkale domatesinin sezon başında 5 lira olan kilogram fiyatı, ekim ayında 7-8 lirayı buldu. Aralık sonuna kadar hasat edilecek Çanakkale domatesinin sezonu 10 liradan kapatacağı tahmin ediliyor.

"Batak Ovası" olarak anılan Kumkale köyü başta olmak üzere, Çanakkale'nin Ezine ve Bayramiç ilçelerine uzanan 100 bin dekar alanda yılda yaklaşık 550-600 bin ton domates üretiliyor.

Hava sıcaklıklarının uygun olması, don olayının görülmemesi nedeniyle aralık sonuna kadar piyasadaki etkinliğini koruyan Çanakkale domatesi, iç piyasadaki satışının yanı sıra gurbetçiler tarafından da yurt dışına en çok götürülen ürünler arasında yer alıyor.

"Çanakkale domatesi önemli bir marka"

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale domatesinin önemli bir marka olduğunu, kentin en önemli bilinirleri arasında yer aldığını söyledi.

Kaya, bu domatesin İstanbul halinde ve büyük şehirlerde ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çanakkale bölgesinde 2018 yılında yaklaşık 100 bin dekar araziye domates dikimi gerçekleşmiş. Dönüm başına ortalama 7-8 ton verim alındığı düşünüldüğünde ortalama yılda 600 bin ton civarında üretim gerçekleştiriliyor. Çanakkale domatesini önemli kılan bu bölgede yetişmesi. Bölgenin havasından soluması, topraktan gıdalarını alması, Çanakkale'deki su ile sulanması, rüzgardan nefes alması. İşte bunlardan kaynaklanan bir lezzet farkı ortaya çıkıyor. Çanakkale domatesi diğer illerde de lezzetiyle ön plana çıkarak daha iyi şartlarda, daha iyi fiyatlara satılabiliyor."

"Ekim ayında en lezzetli dönem başladı"

Çanakkale domatesinde, ekim ayı itibarıyla en lezzetli dönemin başladığına dikkati çeken Kaya, bu domatesin kendine has tadı, rengi ve kokusu olduğunu dile getirdi.

Kaya, gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farktan kaynaklanan nedenlerle Çanakkale domatesinin lezzetinin sonbaharda en üst seviyeye çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de tek bir cins değil çok farklı cins domates yetişiyor ve lezzet farkları birbirine yakın oluyor. Çanakkale domatesini raflarda ayırt etmek pek kolay değil. O yüzden insanlar bildikleri, tanıdıkları ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmalılar. Çanakkale'de domates nisan ayının başında toprakla buluşur, haziran ayının ortalarına doğru ilk hasat gerçekleşir. Temmuz ayının ortalarında ikinci dikimler yapılır. Çanakkale domatesinin tadının en yüksek olduğu eylül ayında dikilen fidelerden aralık ayında hasat edilen domateslerdir. Yani en lezzetli domatesin ekim ve aralık ayları arasındaki üçüncü ve dördüncü olan, son hasatta alınan ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu dönemlerdeki domates Çanakkale'nin havasını içine çeker, bereketli toprağındaki tüm bileşenleri alır ve sofranıza inanılmaz lezzetlenmiş haliyle çıkar. Bu domatesi özel kılan da budur."

Kösedere Ovası'nda yetiştiricilik yapan Emine Dadak ise bu yılki verimden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Kösedere Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Aytekin Doğan da köylerinde 2 bin dönüm alanda domates üretildiğini belirterek, "Geçen yıla göre fiyatlar tam 2 misli arttı. Bu yıl üreticilerin çoğu bu durumdan memnun." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Domatesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma Komutanları FETÖ'den gözaltına alındı
Jandarma Komutanları FETÖ'den gözaltına alındı
Çalıntı minibüsle hayvan hırsızlığı
Çalıntı minibüsle hayvan hırsızlığı
Başkonsolosluk konutunda inceleme yapılacak
Başkonsolosluk konutunda inceleme yapılacak
Kümeste bulunan kınalı keklikler doğaya salındı
Kümeste bulunan kınalı keklikler doğaya salındı
Yoksul ülkeler silaha yatırım yapıyor
Yoksul ülkeler silaha yatırım yapıyor
MKE Ankaragücü-Amedspor maçındaki olaylara dava
MKE Ankaragücü-Amedspor maçındaki olaylara dava
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'ndan 7 kişi yakalandı
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'ndan 7 kişi yakalandı
Devlet desteği ile 'Saanen ırkı' keçi çiftliği kurdu
Devlet desteği ile 'Saanen ırkı' keçi çiftliği kurdu
Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor
Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ