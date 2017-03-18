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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

18 Mart 2017 Cumartesi 11:46
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı

ÇANAKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na, hükümet adına Bakan Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından çelenkler konuldu. 

Bu sırada "TCG Heybeliada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, ayrıca AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Jonathan Curr, Yeni Zelanda Kıdemli Savunma Ataşesi Tuğgeneral Evan Williams, Avustralya Hükümeti Askeri Temsilcisi Tümamiral Tony Dalton, Avustralya Savunma Ataşesi Albay Adrew Zidge, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Buradaki törenin ardından, aralarında CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in da bulunduğu bir grup, anıta çelenk bıraktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Zaferiönce Vatan
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