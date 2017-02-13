Çanakkale'de depremzedelere günde 12 bin kişilik yemek çıkarılıyor

Türk Kızılayı Afet Bölge Şefi ve Ayvacık Depremi Afet Bölgesi Ekip Başkanı Muammer Kasım Ütebay, deprem bölgesinde her gün 12 bin kişilik yemek çıkardıklarını belirtti.

Ütebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay ekipleri olarak depremi duydukları ilk andan itibaren afet bölgesine intikal için yola çıktıklarını söyledi.

Ege Bölgesi Afet Yönetim Merkezi olarak 27 personelle Ayvacık'taki deprem bölgesinde görev yaptıklarını ifade eden Ütebay, "Burada günlük üç öğünde toplam 12 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. Ayvacık bölgesinde iki adet ikram aracımız var. Bu araçlarda 24 saat sıcak çorba ve çay dağıtımı yapıyoruz. Kızılay ekiplerimiz vatandaşlarca kendilerine iletilen tüm istek ve talepleri yerine getirmeye çalışıyor." dedi.

Kızılay ekiplerinin, sabah kahvaltısıyla başladıkları mesailerine, depremden zarar gören 21 yerleşim birimine yiyecek dağıtımıyla devam ettiklerini anlatan Ütebay, şu bilgileri verdi:

"Depremden en fazla zararı alan Yukarıköy'de konuşlandırılan mobil mutfak aracı sayesinde hazırlanan yemekler buradan sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün diğer noktalara dağıtılıyor. Yurt içi ve yurt dışı görevlerde Türk Kızılayı olarak, beslenme ve barınma faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Ayrıca, haberleşme ve iletişimimizin kesilmemesi için 1 uydu aracımızı buraya getirdik. Bu araç ile tüm haberleşmemizi ve internet ağımızı karşılamış oluyoruz. Bölgede yaşanacak herhangi bir kesintiye karşı mobil aracımız hazır bekletiliyor."

Muammer Kasım Ütebay, Kırklareli ve İzmir bölge müdürlüklerinde afetlere hazır halde bekleyen ekiplerin bulunduğunu, bu ekiplerin 4 ve üstü büyüklüğündeki depremleri haber alır almaz bölgelere en hızlı şekilde ulaşmak için gerekli araç ve kabiliyete sahip olduğunu sözlerine ekledi.