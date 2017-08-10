Çanakkale'de 3 kişi FETÖ'nün 'gaybubet evi'nde yakalandı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün "il mali sorumlusu" ve "il ablası yardımcısı" olan eşi ile "il imamı"nın özel hizmet sorumlusu ve kuryesi, İzmir'deki "gaybubet evi"nde yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan, örgütün "il mali sorumlusu" Ahmet Asam (42) ve "il ablası yardımcısı" olan eşi Hilal Asam (41) ile "il imamı"nın özel hizmet sorumlusu ve kuryesi Ali Posbıyık'ı (27) İzmir'deki "gaybubet evi"nde gözaltına alındı.

Çanakkale'ye getirilen şüphelilerden Hilal Asam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.