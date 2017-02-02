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Çanakkale'de 22 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 22 yabancı uyruklu yakalandı.

Çanakkale'de 22 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 22 yabancı uyruklu yakalandı.

02 Şubat 2017 Perşembe 10:54
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Çanakkale'de 22 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 22 yabancı uyruklu yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sazlı köyü sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda, zeytinlikler arasına gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 22 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen 22 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleAyvacıkMidilli AdasıYabancı UyrukluSuriyeAfganistan
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