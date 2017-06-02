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Çanakkale BİGA'da Cami ve Cem evinin Açılışı Yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ‘’Engin Kent’’ projesini hayata geçiren Engin Grup Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, içinde Cami ve Cemevi bulunan kompleksi hizmete açtı. Engin gurup yönetim kurulu başkanı sayın Üzeyir Enginin açılışını yaptığı proje büyük dikkat çekti.. 

Çanakkale BİGA'da Cami ve Cem evinin Açılışı Yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ‘’Engin Kent’’ projesini hayata geçiren Engin Grup Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, içinde Cami ve Cemevi bulunan kompleksi hizmete açtı. Engin gurup yönetim kurulu başkanı sayın Üzeyir Enginin açılışını yaptığı proje büyük dikkat çekti.. 

02 Haziran 2017 Cuma 09:21
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Çanakkale BİGA'da Cami ve Cem evinin Açılışı Yapıldı

İŞADAMI ÜZEYİR ENGİN YAPTIRDIĞI CAMİİ VE CEM EVİNİN AÇILIŞINI YAPTI…


Çanakkale Biga Gümüşçay Beldesi Çeşmealtı mevkiinde 3 bin metre kare alana kurulan Enginkent projesinde yer alan Cemevi ve Cami temelleri 15 Mayıs 2015’de atılmış, proje sahibi Üzeyir Engin 1 sene içerisinde bu iki ibadethanenin tamamlanacağı sözünü vermişti.. Bu sözünü yerine getiren Üzeyir Engin, yüzlerce davetlinin katıldığı bir etkinlikle Cemevi ve Cami’den oluşan ibadete kompleksinin açılışını gerçekleştirdi.



1 milyon 850bin TL’ye mal oldu

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program Engin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Engin’in açılış konuşması ile başladı. Engin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Engin; “Birçok kesimden bu iki ibadethanenin aynı gün açılışı yapılması riskli görülse de Engin Grup olarak bu kentin kardeşlik kenti olacağına inanarak, 700 metre mesafe bulunan bu iki ibadethaneyi hizmete açmış bulunuyoruz. Maliyeti 1 milyon 850bin TL olan bu iki ibadethane hiçbir kurum ve kişiden destek alınmadan sadece ve sadece Engin Gayrimenkul tarafından inşa edildi. Cem evimiz Enginkent Cemevi Yaptırma Yaşatma Derneğine, Camii ise Enginkent Camii Yaptırma Yaşatma Derneğine devir edildi” dedi.
Bu bir başlangıç
Sözlerine devam eden Engin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Engin; “İnşa ettiğimiz bu Cemevi ve Cami bir başlangıç. İleriki aşamada kreş, yaşlı bakım yurdu, okul, sosyal tesisler, kültür merkezi, restoran, spor kompleksi, piknik alanları, yeşil alan, park ve bahçeler yapacağız. Sizlere söz veriyorum, gelecek yıl bu projelerden bir kaçını daha hizmete açacağız” dedi.



Belediye Başkanı Pastırmacıdan güven vurgusu

Üzeyir Engin’in ardından söz alan Gümüşçay Beldesi Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı da bir konuşma gerçekleştirdi. Pastırmacı, konuşmasında Engin kent projesinin ciddiyetinde ve güvenirliğine vurgu yaptı. Organizasyona katılanların birçoğu İstanbul’dan ücretsiz servislerle taşınırken yemek ve çeşitli ücretsiz servisler de yapıldı. Kurdele kesiminden sonra cemevi ve camii halka açıldı. Bu iki ibadethaneyi görenler, Üzeyir Engin’e şükranlarını sunarken adeta bir sevgi seli yaşandı.
Son sözü barış ve kardeşlik oldu
Üzeyir Engin son olarak; “21 Mayıs Engin Kent Biga için önemli bir tarih. Buradan başta ülkemiz olmak üzere tüm Dünya’ya barış ve kardeşlik mesajı veriyoruz. Cemevi de bizim, camii de bizim… Yaşasın barış ve kardeşlik’’ dedi.
 

Haber: Zafer Toprak

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