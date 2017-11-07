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"Can güvenliği cam filminden daha önemli"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Aracın ön camı ile ön sağ ve sol camları renksiz olacak ancak arka cam ile arka sağ ve sol camlarda fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli cam kullanılabilecek" dedi.

"Can güvenliği cam filminden daha önemli"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Aracın ön camı ile ön sağ ve sol camları renksiz olacak ancak arka cam ile arka sağ ve sol camlarda fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli cam kullanılabilecek" dedi.

07 Kasım 2017 Salı 16:35
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"Can güvenliği cam filminden daha önemli"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçların ön camı ile ön sağ ve sol camlarının renksiz olacağını, sadece arka cam ile arka sağ ve sol camlarda fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli cam kullanılabileceğini belirterek, "Cam filmi önemli ama can güvenliği daha önemli, önce can güvenliğimize bakacağız." dedi.

Bakan Özlü, araçlarda kullanılan "cam filmi"ne ilişkin açıklamada bulundu.

Cam filmi yasağının hiç kalkmadığını vurgulayan Özlü, "Şu anda cam filmi taktırmış olan vatandaşlarımız da yasak varken cam filmi taktırdılar. Biz bakanlık olarak cam filmi yasağını kaldırmak istedik. Geçen yıl bu niyetimizi beyan ettik, ilgili kurumlardan da olumlu görüşler aldık ve yönetmelik yayımladık." diye konuştu.

Özlü, söz konusu yönetmeliğe göre 26 Ekim 2017'de cam filmi yasağının kaldırılacağının açıklandığını ancak Emniyet Genel Müdürlüğünden bu konuda gelen taleplerin ardından konunun tekrar ele alındığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin, özellikle son dönemde artan terör eylemleri sebebiyle şüpheli şahısların tanınması ve tespitinde sıkıntı yaşandığını aktardıklarını dile getiren Özlü, bu nedenle de cam filmi yasağının kaldırılmaması yönünde görüş beyan edildiğini kaydetti.

"Yasak güvenlik gereği"

Bakanlık olarak önce buna sıcak bakmadıklarına işaret eden Özlü, "Ancak cam filmi takılı bir araç, terör eylemi gerçekleştirirse ve burada çok sayıda insan hayatını kaybederse, bunun ülkemiz için büyük bir sıkıntı olacağını düşündük. Dolayısıyla cam filmi yasağının kaldırılması irademizi değiştirdik ve yasağın kalkmasının iptali yönünde karar aldık." ifadesini kullandı.

Özlü, cam filmi yasağının kalkmamasının, güvenlik gereği olduğunun altını çizerek, ülkedeki terör eylemlerinin sıfıra yakın bir noktaya gelmesi halinde, yetkililerin yasağı tekrar gözden geçirilebileceğini kaydetti.

Cam filmi yasağının kapsamı hakkında bilgi veren Özlü, "Yönetmelikler ihtiyaçlara göre değişir, ihtiyaç hangi yöndeyse biz o yönde yönetmeliklerimizi revize ederiz. Cam filmi önemli ama can güvenliği daha önemli, önce can güvenliğimize bakacağız. Sadece fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli arka camların kullanımı serbest. Yani aracın ön camı ile ön sağ ve sol camları renksiz olacak ancak arka cam ile arka sağ ve sol camlarda fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli cam kullanılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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BilimSanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖzlüAraç Cam FilmCam Film
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