Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114995
ALTIN
169.686
DOLAR
3.9627
STERLİN
5.5683
EURO
4.8861
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü
G. Manisaspor ligden düşüyor
G. Manisaspor ligden düşüyor
Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı
Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı
Başkentte gol çıkmadı
Başkentte gol çıkmadı
İhracat rekoru kırdık!
Son Dakika
İhracat rakamları açıklandı

Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:54
0 Okunma
Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi

AA

Anahtar Kelimeler:
MİTCan DündarCan Dündar Hakkında Kırmızı Bülten
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fethiye'de tekne battı iddiası
Fethiye'de tekne battı iddiası
Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu
Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu
Orgeneral Güler Genelkurmay 'çatı' davasına müdahil oldu
Orgeneral Güler Genelkurmay 'çatı' davasına müdahil oldu
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonunda 57 gözaltı
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonunda 57 gözaltı
Pasaport, ehliyet ve kimlikte yeni dönem başladı
Pasaport, ehliyet ve kimlikte yeni dönem başladı
Hacettepe Teknokent'e FETÖ soruşturması
Hacettepe Teknokent'e FETÖ soruşturması
Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi için tören düzenlendi
Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi için tören düzenlendi
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Başbakan Yıldırım'dan Fransa'ya tepki
Başbakan Yıldırım'dan Fransa'ya tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ