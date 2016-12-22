İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Kütük

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Büyük Çamlıca Tepesi'

ndeki radyo ve

televizyon vericilerin

in yer aldığı kulelerin yıkılacağını belirterek, "Ulaştırma Bakanlığı tarafından 360 küsur metrelik bir kule yapılıyor. 6 aya kadar bitirip teslim edecekler." dedi.

İBB Kültür AŞ'nin Fatih'teki yeni tarihi İstanbul Kitapçısı'nı tanıtmak amacıyla düzenlediği basın toplantısında Kütük, kitap, hediyelik eşya ve kafe konseptindeki İstanbul Kitapçısı'nın sayısını artıracaklarını anlattı.

AVM'lerde de İstanbul Kitapçısı açacaklarını, İstanbul genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceklerini dile getiren Kütük, gazete büfelerinin de yenilenmesi ve çoğaltılması konusunda çalışmaları olduğunu, tüm büfeleri yenileyeceklerini, yeni yerleşim yerlerinde yeni gazete büfeleri açmaya başlayacaklarını kaydetti.

Çocuk kitaplarına da ağırlık verdiklerini dile getiren Kütük, çizgi film konusunda da büyük bir eksiklik hissettiklerini belirterek, "Çizgi film işimiz değildi, böyle bir yola girdik, çok başarılı sonuçlar aldık. İstanbul Muhafızları çizgi filminin, bize maddi anlamda herhangi bir getiri sağlamamasına karşın kültürel anlamda büyük bir kazanım elde ettiği düşüncesinden hareketle devamını getirmek istiyoruz. Yeni 26 bölümün yapımına başladık." diye konuştu.

İBB Kültür AŞ'nin müze çalışmalarının da devam ettiğine dikkati çeken Kütük, kentte 16 yeni müze çalışması olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Yılbaşında Şerefiye Sarnıcı'nı açmış olacağız. Haziran sonunda Tekfur Sarayı ve Çini Müzesi'ni açacağız. Feshane'nin de devrini aldık, Tasavvuf Müzesi Feshane'de olacak. Minia World diye Miniatürk'ün dünya versiyonunu Yenikapı'da gerçekleştireceğiz. Magnaura Sarayı'nı aldık ve Bizans Müzesi yapacağız. Bizans İşkence Müzesi'ni yapacağız. Kent Müzesi'nin ihalesi de yapıldı. Haliç'te Bilim ve Teknoloji Müzesi yapacağız."

Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki radyo ve televizyon vericilerinin olduğu kulelerin yıkılacağını da belirten Kütük, "Çamlıca'daki televizyon kuleleri yıkılacak. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 360 küsur metrelik bir kule yapılıyor. Bu kule sadece kule işlevi görmeyecek, altında sosyal donatılar olacak. İki tane restoran kafe ve seyir terası olacak. Kulenin yapımına başladı, şu an 40 metreye kadar yükseldi. 6 aya kadar bitirecek ve teslim edecekler. Muhtemelen oranın işletmesini de İBB Kültür AŞ olarak biz yapacağız." diye konuştu.

AA