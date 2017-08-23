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Çamlıca gişelerinde serbest geçiş bugün başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Çamlıca gişelerinde serbest geçiş uygulaması tarihini bayram öncesi vatandaşların evlerine, memleketlerine rahat ulaşması için erkene çektiklerini söyledi.

Çamlıca gişelerinde serbest geçiş bugün başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Çamlıca gişelerinde serbest geçiş uygulaması tarihini bayram öncesi vatandaşların evlerine, memleketlerine rahat ulaşması için erkene çektiklerini söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:36
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Çamlıca gişelerinde serbest geçiş bugün başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ArslanÇamlıca gişelerinde serbest geçişin bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacağını söyledi.

Arslan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halihazırda serbest geçiş sistemi olduğunu anımsatarak, Çamlıca gişelerinde de serbest geçiş için temmuzun ilk haftasında çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Serbest geçiş uygulamasının başlayacağı tarihin önce 30 Ağustos, sonrasında 25 Ağustos'a çekildiğini dile getiren Arslan, "Ancak milletimize hizmet için ekiplerimizin gece-gündüz demeden çalışması, bayram öncesi yolcularımızın ve sürücülerimizin evlerine, memleketlerine rahat bir şekilde ulaşması için bu tarihi daha da erkene çektik. Bugün 19.00 itibarıyla Çamlıca gişelerinde serbest geçiş başlayacak." dedi.

Bakan Arslan, serbest geçişin trafiği ciddi şekilde rahatlattığını kaydederek, "Diğer uygulamalarımızda trafikte yüzde 30'luk rahatlama olduğunu gördük. Burada da gişelerin tamamen kaldırılması ve serbest geçişin başlamasıyla yüzde 30'luk bir rahatlama sağlanacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme BakanıAhmet ArslanÇamlıca Gişeleri
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