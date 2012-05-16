Camiler 12 saat açık olacak

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Denizli'de din görevlileri ile bir araya geldi.

Görmez konuşmasında, hiçbir yerde camilerin namaz vaktinde açılıp namaz sonrasında kapatılmadığını belirterek, ''Yayınlayacağımız bir genelgeyle camiler bundan böyle en az 12 saat açık kalacak. Görevli hoca efendilerimiz de günün belli saatlerinde cemaatinin sorularını cevaplandırmak üzere hazır olacaklar'' diye konuştu.

Mihrap görevlisinin sadece günde beş vakit namaz vaktinde camiyi açıp, namaz bittikten sonra cemaatiyle bir sohbet bile etmeden camiyi terk etmesini ''en büyük hizmet kusuru'' nitelendiren Görmez, ''Bu kabul edilemez. Onun için biz kendimizi böyle bir görev tanımına mahkum edemeyiz'' dedi.

''Din görevlilerinin dilleri paslandı''

Merkezi vaaz sistemine de değinen Görmez, şunları söyledi:

''100 binden fazla personeli olan bir kurumun sadece cuma günleri bir kişinin merkezden yapacağı bir konuşmayı mekanik bir kutudan diğer camilerdeki cemaate dinletmek gibi bir hakkı olabilir mi? Bu uygulama nedeniyle 15 yılı aşkın bir süredir din görevlilerinin, mihrap görevlilerinin dilleri paslandı. Bu kabul edilebilir bir şey değildi. Bu nedenle bu kablolar kesilecek ve mihrapta görev yapan her arkadaşımız, kürsüden de dinimizi anlatmaya başlayacak.''

''Hiç kimse bizi, bazılarının alay ederek yazdığı gibi namaz kıldırma memuru tarif edemez'' diyen Görmez, hiçbir görevlinin de kendini bu tarifle sınırlı tutamayacağını söyledi.

Sendikalı olma konusuna da değinen Görmez, şunları kaydetti:

''İmam ve müezzin farklı sendikalara üyeler. İmam camiye giriyor, müezzine selam veriyor. Eğer müezzin farklı sendikaya üye olması nedeniyle selamını almıyorsa, eğer sendikacılık bir imamla müezzini küstürüyorsa, aralarına giriyorsa sendika Diyanet'te bütün meşruiyetini kaybetmiştir.''