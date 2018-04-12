Camideki çelik kasadan koli bandıyla para hırsızlığı

Kayseri'de 3 camide, yardım için toplanan paraların konulduğu çelik kasalardan koli bandı sarkıtarak hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi ve Fatih mahallelerindeki 3 camide bulunan çelik kasalardan para çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarında zanlının, koli bandı ucuna ağırlık yapıştırıp çelik kasaya sarkıttığı, banda yapışan paraları çaldığı görüldü.

Kimliği belirlenen Ömer A. (18), kent merkezinde yakalandı.

Karıştığı 3 hırsızlık suçundan da arandığı belirlenen zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.