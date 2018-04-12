Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109467
ALTIN
178.412
DOLAR
4.1193
STERLİN
5.8368
EURO
5.0822
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında buluştu
Asker arkadaşları 72 yıl sonra...
Apple'a yarım milyar dolar ceza
Apple'a yarım milyar dolar ceza

Camideki çelik kasadan koli bandıyla para hırsızlığı

Kayseri'de, koli bandını çelik kasaya sarkıtarak yapışan paraları çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

Camideki çelik kasadan koli bandıyla para hırsızlığı

Kayseri'de, koli bandını çelik kasaya sarkıtarak yapışan paraları çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

12 Nisan 2018 Perşembe 12:54
31 Okunma
Camideki çelik kasadan koli bandıyla para hırsızlığı

Kayseri'de 3 camide, yardım için toplanan paraların konulduğu çelik kasalardan koli bandı sarkıtarak hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi ve Fatih mahallelerindeki 3 camide bulunan çelik kasalardan para çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarında zanlının, koli bandı ucuna ağırlık yapıştırıp çelik kasaya sarkıttığı, banda yapışan paraları çaldığı görüldü.

Kimliği belirlenen Ömer A. (18), kent merkezinde yakalandı.

Karıştığı 3 hırsızlık suçundan da arandığı belirlenen zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müştekiler 15 Temmuz'u anlattı
Müştekiler 15 Temmuz'u anlattı
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Terör örgütlerinin istismarına karşı 'umut kampı'
Terör örgütlerinin istismarına karşı 'umut kampı'
Başkentray hizmete açılıyor
Başkentray hizmete açılıyor
Yalıya çarpan gemi mürettebatı adliyede
Yalıya çarpan gemi mürettebatı adliyede
Yenidoğan Mevlana İlk ve Ortaokulu Sancaktepe’de başarılı çalışmaları hedefliyor
Yenidoğan Mevlana İlk ve Ortaokulu Sancaktepe’de başarılı çalışmaları hedefliyor
Sancaktepe’de Kaymakamlık Kros Yarışmaları yapıldı
Sancaktepe’de Kaymakamlık Kros Yarışmaları yapıldı
Sancaktepe'de Farklı Beyinler ve Sınıfı Yönetmek konulu seminer düzenlendi
Sancaktepe'de Farklı Beyinler ve Sınıfı Yönetmek konulu seminer düzenlendi
'Şafak Ayini'ne bin 300 Anzak katılacak
'Şafak Ayini'ne bin 300 Anzak katılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ