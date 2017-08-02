İstanbul Müftülüğünün yaz Kur'an kurslarına katılan yüzlerce çocuk, Güngören'de düzenlenen programda buluştu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın katıldığı "Cami, Çocuk Buluşması" adlı programda, yaz Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler ve aileleri, Güngören Veysel Karani Camisi'ni doldurdu.

Kurslarda eğitim görüp Kur'an okumayı öğrenen çocuklar, camiye kurulan rahlelerde diz çökerek güzel görüntüler oluşturdu. Kur'an tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, camilerin çocuklarla güzelleştiğini vurgulayarak, "Biz camilerimizin ve mabetlerimizin çocuklarımızla gül açmasını, çiçek açmasını, çiçek gibi olmasını önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir, istikbalimizdir. Onların varlığı bizim varlığımızın devamıdır. Anne babaların devamı, çocuklarıdır. Hocaların devamı, öğrencileri, talebeleridir. Bu bakımdan çocukların mabetleri doldurması çok önemlidir." dedi.

Çocukların camilerde olmasını bizzat Hazreti Muhammed'in teşvik ettiğinin altının çizen Prof. Dr. Yılmaz, "Peygamberimiz, çocukları çok sever ve onların mabetlerde bulunmalarını mutlaka isterdi. Onlara saflarımızda yer açmamızı öğretir ve öğütlerdi. Torunları Hasan ve Hüseyin'i kucağına alıp minbere çıktığını biliyoruz." dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, yaz Kur'an kurslarında görev alan müftülük personelini de tebrik etti.

İlahi, dua ve hutbe okuma gösterileri ile devam eden programın sonunda, kurslara katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.