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Çalışma hayatında 'Cinsiyet Eşitliği'ne ödül verilecek

"Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü" için başvurular, 15 Nisan'da sona erecek.

Çalışma hayatında 'Cinsiyet Eşitliği'ne ödül verilecek

"Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü" için başvurular, 15 Nisan'da sona erecek.

04 Nisan 2017 Salı 11:30
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Çalışma hayatında 'Cinsiyet Eşitliği'ne ödül verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yıl verilen "Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü" için başvurular, 15 Nisan'da sona erecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, öncelikle işverenler olmak üzere, çalışma hayatının tüm kesimlerinde bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla bu yıl da "Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü" verilecek.

Ödül, genel olarak Türkiye'de çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara daha fazla dikkat çekilmesini ve bu konulara ilişkin hassasiyet oluşturulmasını amaçlıyor.

Başvurular, 15 Nisan'a kadar Çalışma Genel Müdürlüğüne bizzat ya da posta yoluyla yapılacak. Ödüller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek tarihte törenle sahiplerine verilecek.

Ödül için başvuruda bulunan iş yerleri, beyan ettikleri tüm hususların doğruluğunu kabul ve taahhüt etmiş olacak.

İlgililer ayrıntılı bilgiye, Bakanlığın "www.csgb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıÇalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ÖdülüCinsiyet Eşitliği
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