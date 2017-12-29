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Çağlar'a müebbet hapis
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Çağlar'a müebbet hapis

Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 22 sanıktan, aralarında eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Çağlar, eski İl Jandarma Komutanı albay Tonğ ile örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Karagöz'ün de bulunduğu 15 tutuklu sanığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile müebbet hapis arasında değişen cezalarına çarptırıldı

Çağlar'a müebbet hapis

Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 22 sanıktan, aralarında eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Çağlar, eski İl Jandarma Komutanı albay Tonğ ile örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Karagöz'ün de bulunduğu 15 tutuklu sanığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile müebbet hapis arasında değişen cezalarına çarptırıldı

29 Aralık 2017 Cuma 18:43
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Çağlar'a müebbet hapis
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ERZİNCAN - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 22 sanıktan, aralarında eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Ekrem Çağlar, eski İl Jandarma Komutanı albay Murat Orhan Tonğ ile örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz'ün de bulunduğu 15'i, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile müebbet hapis arasında değişen cezalarına çarptırıldı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar Şakir Akbulut, Adem Tosun, Cihan Bayır, Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Murat Akçay, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın ve Hamit Öz ile tutuksuz yargılanan Ali Ö, Murat A, Hakan K, Aydın Ç, Cem Y, Mehmet Fatih K. ve Gürsel B, bazı tanıklar ile izleyiciler hazır bulundu.

Diğer tutuklu sanıklar Ekrem Çağlar, Veli Karagöz ile Murat Orhan Tonğ ise duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Dün 16 sanığın son savunmasını yaptığı davanın bugünkü duruşmasında da tutuklu sanıklar Murat Orhan Tonğ, Veli Karögöz, Cihan Bayır ile tutuksuz yargılanan Gürsel B. ve Aydın Ç, Murat A. savunma yaptı.

Sanıkların tamamı haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beratlarını talep etti.

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına duruşmaya katılan avukat Melike Karaaslan, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasına kısmen katıldığını belirterek, beraatı istenenler dahil tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Davaya müdahil olan Erzincan Valiliği avukatı Serhat Yavuz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt üyelerinin tamamını lanetlediğini belirterek, önceki savunmaları tekrar ettiğini bildirdi.

Son sözleri sorulan sanıklar da benzer ifadeler kullanarak, "Adalete güveniyoruz, beraatımızı talep ediyoruz." dedi.

- Karar

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 15 tutuklu sanığın tamamını, "Cebir ve şiddet kullanarak Anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Bu sanıklardan Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, Talat Öğütçü için işledikleri suçtan pişmanlık göstermemeleri ve yargılama sürecindeki davranışları sebebiyle takdir indirimi uygulamayan heyet, Tong'un da yer aldığı 12 tutuklu sanık hakkında duruşmalardaki iyi hali ve çeşitli nedenlerle indirim uygulayarak müeebbet hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmeden heyet, tutuksuz 7 sanığın ise tamamının delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaada darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde bulundukları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı", eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz, eski İl Jandarma Komutanı albay Murat Orhan Tonğ ve subayların olduğu 14'ü tutuklu 22 kişi, "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

Mütalaada sanıklardan Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, Murat Orhan Tonğ, Şakir Akbulut, Adem Tosun, Cihan Bayır, Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Murat Akçay, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın ve Hamit Öz'ün, "Anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, tutuksuz sanıklar Ali Ö, Murat A, Hakan K, Aydın Ç, Cem Y, Mehmet Fatih K. ve Gürsel B'nin de beraatı isteniyordu.

AA

Son Güncelleme: 29.12.2017 19:03
Anahtar Kelimeler:
ErzincanDarbe GirişimiEski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Çağlar
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