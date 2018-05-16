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Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya hapis

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya hapis

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

16 Mayıs 2018 Çarşamba 16:20
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Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya hapis

Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çağatay UlusoyGizem KaracaCenk ErenSon Dakika
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