Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya hapis

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı